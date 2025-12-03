¡Regresó la corona en 2025! Es Bad Bunny el artista más escuchado en el mundo en Spotify

¡Regresó la corona en 2025! Es Bad Bunny el artista más escuchado en el mundo en Spotify

por Israel García

El artista urbano mantuvo el codiciado título durante tres años consecutivos comenzando en 2020... no pudo Taylor Swift pese a su más reciente lanzamiento de ‘The Life of a Show Girl’

/ 3 diciembre 2025
La temporada navideña y recapitulaciones llegó y con ella, un regalo para los fanáticos de los datos de fin de año y el marketing: ¡Spotify Wrapped está aquí! Y en este conteo el superastro puertorriqueño Bad Bunny fue nombrado como el artista más reproducido por cuarta vez, destronando a Taylor Swift en la famosa plataforma de música.

Este miércoles, el gigante del streaming presentó su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias de todo el mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts principales, además de descubrir qué artistas tuvieron el mayor año en la plataforma.

Y es que Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift.

UN REINADO EN ESPAÑOL LATINO

El lanzamiento del álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que Benito haya recuperado la corona.

Detrás del puertorriqueño, con 19 mil 800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, ‘The Life Of A Showgirl’. Cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

LOS OTROS

En Estados Unidos, difiere ligeramente. El álbum más reproducido es “I’m The Problem” de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y “GNX” de Lamar.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue, por supuesto, “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish, “SOS Deluxe: LANA” de SZA y “Short n’ Sweet” de Sabrina Carpenter, en ese orden.

POR DÓNDE LO BUSQUENA nivel mundial, el título de la canción más reproducida es para la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, ‘Die with a Smile’, que ha acumulado más de 1.700 millones de reproducciones.

Luego sigue ‘Birds of a Feather’ de Eilish, ‘APT.’ de Mars y Rosé, ‘Ordinary’ de Alex Warren y ‘DtMF’ de Bad Bunny.“Luther” de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y en quinto lugar, “TV Off” de Lamar y Lefty Gunplay.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

