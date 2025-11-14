Noticias para el fin de semana: Pierde Salinas Pliego, preparan la ‘Marcha de la Gen. Z’ y el México vs. Uruguay

MÉXICO

→ Caso Ricardo Salinas Pliego: Grupo Salinas enfrentó un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se desestimaron recursos de Elektra y TV Azteca para impugnar créditos fiscales con un moto original de más de 40 mil millones de pesos.

1. Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra y TV Azteca deberán pagar 48 mil 326 millones de pesos.

2. Preocupa a la SIP el conflicto entre TV Azteca y el Gobierno de México.

3. Aprietan a Salinas Pliego con demandas por adeudos en México y Estados Unidos; se viven horas clave en procesos.

INTERNACIONAL

→ Donald Trump y Jeffrey Epstein: Un correo electrónico escrito por Epstein, recientemente publicado, reconoce a Donald Trump como cómplice del reclutamiento de mujeres para delitos de abuso sexual.

1. Nuevas revelaciones indican que Epstein señaló que Trump le pidió detener el reclutamiento de mujeres.

2. Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes.

→ Elecciones en Chile: Las elecciones presidenciales se realizarán el próximo domingo 16 de noviembre de 2025. Los principales contendientes son Jeanette Jara, Partido Comunista; José Antonio Kast, Partido Republicano; Evelyn Matthei, Unión Demócrata Independiente; Johannes Kaiser, Partido Nacional Libertario; Franco Parisi, Partido de la Gente.

COAHUILA

→ Tren de pasajeros: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte confirmó la construcción de nuevas estaciones en Derramadero y Ramos Arizpe.

1. Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ México vs. Uruguay: La Selección Mexicana enfrentará este sábado a Uruguay en partido amistoso en Torreón rumbo al Mundial 2026.

1. México vs Uruguay en Torreón: alineaciones probables, antecedentes y regreso del Tri al TSM Corona.

2. Refuerzan seguridad en Torreón por Buen Fin y partido México–Uruguay.

→ Latin Grammys: Bad Bunny lideró la lista de nominados con su álbum ‘Debí tirar más fotos’, mismo que le dio el título de Álbum del Año.

1. ¿Quiénes son todos los ganadores de los Latin Grammys 2025? Bad Bunny, Karol G y Alejandro Sanz, entre otros

→ Corona Capital: El evento se lleva a cabo desde este 14 de noviembre y terminará hasta el día 16. Entre los artistas estelares están Foo Fighters, Chappell Roan y Linkin Park.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ El Buen Fin 2025: La gran campaña de ofertas y descuentos inició desde el 13 de noviembre y terminará hasta el día 17.

1. El Buen Fin: Ofertas en juguetes que ofrece Soriana, Walmart, Liverpool, Coppel y más.

2. Liverpool, Amazon y Coppel ponen en descuento artículos de Navidad por el Buen Fin 2025.

3. Profeco explica cómo presentar una queja o denuncia durante El Buen Fin 2025.