Trump lanza redada migratoria en Nueva Orleans y amenaza con detenciones durante el Mundial

Internacional
/ 3 diciembre 2025
    Trump lanza redada migratoria en Nueva Orleans y amenaza con detenciones durante el Mundial
    Aseguran que el operativo apunta a criminales violentos y ampliando el fenómeno que se ha visto en otras ciudades del país. FOTO: AP

Gobierno de EU no descarta operativos contra inmigrantes durante celebración del evento deportivo

NUEVA ORLEANS.— Las autoridades migratorias estadounidenses lanzaron un operativo contra la inmigración en Nueva Orleans, al mismo tiempo que agregó que no descartará realizar detenciones durante los festejos de el Mundial.

De acuerdo a lo que se informó, el objetivo de la operación es capturar a inmigrantes que fueron liberados después de sus arrestos por delitos como invasión de hogar, robo a mano armada y violación.

TE PUEDE INTERESAR: Según una coalición de 12 ONG israelíes, 2025 es el año más mortífero y destructivo para palestinos desde 1967

Lo anterior fue manifestado por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado, en donde no se mencionó cuántos agentes serían desplegados bajo la operación.

Cabe destacar que Luisiana se ha estado preparando durante semanas para un operativo que el gobernador republicano Jeff Landry ha dicho que recibiría con agrado.

La administración Trump también lanzó operativos de represión de inmigración en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte. Landry es un aliado cercano de Trump que ha buscado alinear la política estatal con la agenda de la Casa Blanca.

Redadas durante el Mundial

Por otro lado, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informó que no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol que el país acoge en 2026.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, según informó hoy el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giulani.

Esto fue señalado durante una rueda de prensa celebrada en Washington de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la presidencia de Donald Trump y la preocupación que desatan sus duras políticas contra la inmigración.

En relación a la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EU para asistir al Mundial, Giulani se limitó a señalar que para el Ejecutivo estadounidense “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

Temas


Derechos humanos
Detenciones
política

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

COMENTARIOS

Selección de los editores
Claudia Sheinbaum envió al Senado una terna integrada por tres mujeres para elegir a la próxima titular de la FGR, destacando que “es tiempo de mujeres”.

‘Es tiempo de mujeres’... Sheinbaum propone a tres mujeres para sustituir a Gertz Manero en la FGR
Rubén Moreira exigió frenar el dictamen de la Ley de Aguas Nacionales al señalar que los cambios son confusos, incompletos y perjudiciales para productores e industria.

Legisladores de Coahuila indican que votarán en contra de la Ley de Aguas este jueves
La Coparmex también celebró el aumento del 13 por ciento al salario mínimo en el País.

Respalda Coparmex reducción gradual a jornada laboral en México
Cadillac apostará por el Super Bowl para mostrar el monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 junto a Checo Pérez.

Cadillac presentará en el Super Bowl 2026 el monoplaza que manejará Checo Pérez en la Fórmula 1
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló las imitaciones de queso manchego que no se recomienda usar en tu cena de Navidad

Profeco revela las imitaciones de queso manchego que NO deberías usar en tu cena de Navidad
Coahuila ocupa el octavo lugar nacional en número de parques industriales, consolidándose como un actor clave dentro del mapa industrial mexicano.

Coahuila, octavo lugar nacional en parques industriales activos
YouTube presentó su primer Recap 2025, una experiencia con hasta 12 tarjetas que muestran tus intereses, búsquedas, canales más vistos y hábitos de visualización, disponible desde el 2 de diciembre.

YouTube lanza el Recap 2025: así podrás ver tu resumen personalizado del año

Esta consideración de la OMS puede cambiar la vida de miles de personas que luchan contra la báscula.

La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal