Trump lanza redada migratoria en Nueva Orleans y amenaza con detenciones durante el Mundial

NUEVA ORLEANS.— Las autoridades migratorias estadounidenses lanzaron un operativo contra la inmigración en Nueva Orleans, al mismo tiempo que agregó que no descartará realizar detenciones durante los festejos de el Mundial.

De acuerdo a lo que se informó, el objetivo de la operación es capturar a inmigrantes que fueron liberados después de sus arrestos por delitos como invasión de hogar, robo a mano armada y violación.

Lo anterior fue manifestado por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado, en donde no se mencionó cuántos agentes serían desplegados bajo la operación.

Cabe destacar que Luisiana se ha estado preparando durante semanas para un operativo que el gobernador republicano Jeff Landry ha dicho que recibiría con agrado.

La administración Trump también lanzó operativos de represión de inmigración en Los Ángeles, Chicago y Charlotte, Carolina del Norte. Landry es un aliado cercano de Trump que ha buscado alinear la política estatal con la agenda de la Casa Blanca.

Redadas durante el Mundial

Por otro lado, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, informó que no descarta que se produzcan redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol que el país acoge en 2026.

“Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, según informó hoy el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giulani.

Esto fue señalado durante una rueda de prensa celebrada en Washington de cara al sorteo de los grupos del Mundial que se realiza este viernes en la capital estadounidense.

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la presidencia de Donald Trump y la preocupación que desatan sus duras políticas contra la inmigración.

En relación a la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar EU para asistir al Mundial, Giulani se limitó a señalar que para el Ejecutivo estadounidense “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.