Gran Masa de Aire Frío cubre a México; bajará la temperatura en estos estados

El viernes, el frente frío núm. 11 se extenderá sobre el mar Caribe sin afectar a la República Mexicana, mientras que la masa de aire polar asociada al sistema modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional; sin embargo, se mantendrá viento de componente norte con rachas de 55 a 70 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango.

La masa de aire polar que impulsa al sistema frontal mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec), y rachas de 50 a 60 km/h en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (disminuyendo durante el día); además, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec; oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco (disminuyendo en el transcurso del día), y de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para este jueves, el frente frío 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y lluvias aisladas en Puebla (región Valle Serdán) y en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

El frente frío número 11 y su Gran Masa de Aire Frío ingresaron al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el viernes y sábado un nuevo frente frío se extenderá muy próximo a la frontera norte y noreste de México, interaccionará con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical generando rachas fuertes de viento en dichas regiones.

El domingo dicho frente se extenderá sobre el norte del golfo de México, continuará interaccionando con la vaguada en altura y la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos en el noreste y oriente del país, además de viento de componente norte con rachas de hasta 90 km/h en Tamaulipas, Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec; la masa de aire frío asociada al frente ocasionará un descenso en las temperaturas en estados del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 5 y máxima de 21 grado, el viernes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 10 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 26 y mínima de 8.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Nayarit; Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Evento de “Norte” con viento 35 a 50 km/h y rachas de 70 a 90 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Evento de “Norte” con viento de 20 a 35 km/h y rachas de 50 a 60 km/h, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla, Guerrero y Estado de México.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Veracruz y Tabasco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo en el transcurso del día: costas de Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.