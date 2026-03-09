Sentencian a 30 años a profesor por abuso sexual en primaria de Juárez

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Un hombre identificado como Everardo M. R. fue sentenciado a 30 años de prisión por su responsabilidad penal en el delito de abuso sexual agravado, en agravio de dos menores de edad, cometido en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia en la Zona Norte informó que la sentencia se obtuvo con base en los datos de prueba integrados en la investigación ministerial sobre los hechos atribuidos al acusado.

De acuerdo con lo señalado por la autoridad, la conducta por la que fue procesado se habría registrado entre septiembre de 2023 y enero de 2024, al interior de una escuela primaria ubicada en la colonia Galeana.

La Fiscalía indicó que, en ese periodo, el sentenciado realizó tocamientos de índole sexual a una menor identificada con las iniciales F. Y. G. P., de 11 años, y a un menor identificado como J. P. S. M., de 10 años, cuando se encontraba en funciones como profesor.

El 19 de febrero de 2024, Everardo M. R. fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada por policías investigadores en las calles Arroyo de Chihuahua y Nopales, de la colonia Colinas del Norte, quedando a disposición de la autoridad correspondiente.

Tras el desahogo de pruebas, el Tribunal de Enjuiciamiento Oral determinó imponerle la pena privativa de la libertad, al aprobar los elementos presentados por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la FEM.

Además de la condena, se le impuso el pago de 289 mil 220 pesos por concepto de reparación del daño en favor de las víctimas.