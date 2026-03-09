Deuda millonaria y litros ‘no declarados’: señalan a empresario petrolero tras festejo de lujo en Tabasco

CDMX.- Documentos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco refieren que el empresario petrolero Juan Carlos Guerrero Rojas fue determinado como responsable solidario de una deuda fiscal que supera los tres millones de pesos, relacionada con una empresa que omitió declarar la venta de más de siete millones de litros de combustible durante 2013.

El caso cobró visibilidad pública luego de que el fin de semana se difundiera una celebración de 15 años atribuida a su hija, en la que se reportó la conducción de Galilea Montijo y la participación de artistas como Belinda y J Balvin; medios locales estimaron el costo del festejo en al menos 40 millones de pesos.

Según la documentación citada, el 19 de agosto de 2022 el departamento de Supervisión y Revisión de Procedimientos Legales de la Secretaría de Finanzas tabasqueña emitió una resolución de responsabilidad solidaria para Guerrero Rojas, en su calidad de socio de Estación de Servicio Vía Corta S.A. de C.V.

En el expediente se indica que el 4 de junio de 2015 la Dirección de Auditoría Fiscal determinó una deuda por 2 millones 848 mil 192 pesos debido a que, durante 2013, la compañía omitió declarar la venta de 7 millones 854 mil 807 litros de combustible, desglosados en gasolina magna, gasolina premium y diésel. En el mismo conjunto de datos se menciona el adeudo por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y se consignan montos por tipo de combustible; el documento también presenta una variación en la cifra total del IEPS al referir 2 millones 848 mil 194 pesos en otro apartado.

La omisión del pago de impuestos, de acuerdo con la versión incluida en los documentos, fue detectada tras una visita domiciliaria a la compañía. Posteriormente, el 17 de febrero de 2023, la Secretaría de Finanzas del Estado, mediante su Procuraduría Fiscal, ratificó a Guerrero Rojas como responsable solidario, por lo que se le atribuyó una deuda de 3 millones 630 mil 166 pesos, derivada de actualizaciones y recargos acumulados.

La designación de responsable solidario, según la explicación contenida en el propio material, procede cuando una empresa no cuenta con solvencia para saldar el adeudo fiscal. En este caso, se argumenta que Guerrero Rojas fue señalado por ser el socio con la mayor cantidad de acciones y porque la autoridad no habría localizado propiedades, vehículos ni cuentas bancarias a nombre de la empresa para cubrir la obligación.

Los documentos también refieren que la resolución fue notificada por estrados, después de que el citatorio no pudiera entregarse en el domicilio fiscal registrado, al asentarse que no se encontró a persona alguna en el lugar y que vecinos señalaron que desde años atrás nadie habitaba esa propiedad.

Además, se menciona que, conforme al Registro Público de Comercio, el empresario es socio o tiene participación en al menos 17 empresas, la mayoría registradas en Comalcalco, Tabasco, y que una de esas sociedades aparece en padrones de proveedores y contratistas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD para 2022, 2023 y 2024. En los mismos materiales se afirma que no se ubicó un registro público que acredite el pago de la deuda señalada.