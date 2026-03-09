Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?

Este domingo es uno de los más esperados por un sector del público, y aunque siguen usuarios en redes sociales diciendo que este evento es “obsoleto”, cada año se demuestra que no. Es por eso que te ofrecemos las opciones para que disfrutes de la edición 2026 de los Premios Oscar. Para el público del streaming, la ceremonia será transmitida a las 16:00 horas en HBO Max, desde la señal con versión doblada, así como con la versión original. A la misma hora arrancará el evento en TNT Latinoamérica, con la transmisión especial de la alfombra roja, y a las 17:00 horas será la transmisión de la ceremonia.

MÁS OPCIONES Como un clásico, el evento se transmitirá este domingo a partir de las 16:00 horas con la alfombra roja desde las redes sociales y el canal de E!. Ahí, además de las entrevistas, se podrán conocer las marcas y casas de moda que las estrellas eligieron. En la televisión abierta serán transmitidos bajo la señal de Azteca 7, de TV Azteca, a las 16:00 horas este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre. La ceremonia principal será a las 17:00 horas en la misma señal. Este año, en su elenco, la televisora del Ajusco le apostó a perfiles como Ricardo Casares, Linet Puente, Javier Ibarreche y Pamela Cortés. La popular Chingu Amiga se unirá a la conducción pero para las redes sociales.

LLUVIA DE ESTRELLAS Mientras que en la gala original, Conan O’Brien será el conductor con un desfile de estrellas como presentadores. Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood. También contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

MUCHOS INVITADOS El drama ‘Sinners’ (‘Los pecadores’) parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘Una batalla tras otra’, que opta a 13 galardones. Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, o la brasileña ‘O agente secreto’, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

UNA GUERRA CANTADA La carrera por el Oscar a mejor película se reduce a un duelo entre la ambición de ‘Pecadores’ y la explosividad de ‘Una batalla tras otra’, dos visiones masculinas enfrentadas que transforman conflictos sociales en un duelo titánico por el máximo galardón. El cara a cara entre ambos proyectos se perfila como el más indeciso de una gala que presenta todavía muchas incógnitas en la mayoría de las categorías, ante una Academia dividida entre la innovación técnica y el relato tradicional.