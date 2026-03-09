Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?

Todo listo para los Oscar 2026: ¿Dónde ver la ceremonia en México?

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

‘Pecadores’ y ‘Una batalla tras otra’ se perfilan como las grandes contendientes del año; mientras ‘Kpop Demon Hunters’, ‘Hamnet’ y ‘Frankenstein’ llegan firmes al evento

Show
/ 9 marzo 2026
COMPARTIR

Este domingo es uno de los más esperados por un sector del público, y aunque siguen usuarios en redes sociales diciendo que este evento es “obsoleto”, cada año se demuestra que no. Es por eso que te ofrecemos las opciones para que disfrutes de la edición 2026 de los Premios Oscar.

Para el público del streaming, la ceremonia será transmitida a las 16:00 horas en HBO Max, desde la señal con versión doblada, así como con la versión original.

A la misma hora arrancará el evento en TNT Latinoamérica, con la transmisión especial de la alfombra roja, y a las 17:00 horas será la transmisión de la ceremonia.

MÁS OPCIONES

Como un clásico, el evento se transmitirá este domingo a partir de las 16:00 horas con la alfombra roja desde las redes sociales y el canal de E!. Ahí, además de las entrevistas, se podrán conocer las marcas y casas de moda que las estrellas eligieron.

En la televisión abierta serán transmitidos bajo la señal de Azteca 7, de TV Azteca, a las 16:00 horas este domingo 15 de marzo desde el Dolby Theatre. La ceremonia principal será a las 17:00 horas en la misma señal.

Este año, en su elenco, la televisora del Ajusco le apostó a perfiles como Ricardo Casares, Linet Puente, Javier Ibarreche y Pamela Cortés. La popular Chingu Amiga se unirá a la conducción pero para las redes sociales.

@tvaztecaoficial No se queden fuera de todas las sorpresas que los #PremiosOscar tienen para ustedes. Pongan a prueba su habilidad cinéfila y llévense la victoria. 😎🔥🍿 . 🌐 Entra a azteca7.com para más información 📅 Domingo 15 de marzo 📺 Azteca 7 #ElOscarEs ♬ sonido original - tvazteca

LLUVIA DE ESTRELLAS

Mientras que en la gala original, Conan O’Brien será el conductor con un desfile de estrellas como presentadores.

Robert Downey Jr., Anne Hathaway y Paul Mescal formarán parte del grupo de artistas que presentarán la 98ª edición de los Óscar que se celebrará el 15 de marzo, informó este jueves la Academia de Hollywood.

También contarán con la participación de estrellas internacionales como Will Arnett, Priyanka Chopra Jonas y Gwyneth Paltrow.

MUCHOS INVITADOS

El drama ‘Sinners’ (‘Los pecadores’) parte como la película más nominada en la historia de estos premios, con 16 candidaturas, seguida de ‘Una batalla tras otra’, que opta a 13 galardones.

Esta edición contará con una fuerte presencia internacional gracias a títulos como la española ‘Sirat’, de Oliver Laxe, o la brasileña ‘O agente secreto’, nominada en categorías como mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor proyecto internacional.

UNA GUERRA CANTADA

La carrera por el Oscar a mejor película se reduce a un duelo entre la ambición de ‘Pecadores’ y la explosividad de ‘Una batalla tras otra’, dos visiones masculinas enfrentadas que transforman conflictos sociales en un duelo titánico por el máximo galardón.

El cara a cara entre ambos proyectos se perfila como el más indeciso de una gala que presenta todavía muchas incógnitas en la mayoría de las categorías, ante una Academia dividida entre la innovación técnica y el relato tradicional.

https://vanguardia.com.mx/show/detienen-a-mujer-tras-disparar-contra-la-mansion-de-rihanna-en-los-angeles-EO19533351

Aunque el cuadro de honor lo completan títulos de la talla de ‘Hamnet’, ‘Marty Supreme’, ‘Train Dreams’, ‘Bugonia’, ‘Frankenstein’, ‘O Agente Secreto’, ‘Sentimental Value’ y ‘F1’, el transcurso de la temporada ha terminado por estrechar el círculo sobre los dos grandes colosos del año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Premios Oscar
Viral
Personajes
Leonardo Dicaprio
Organizaciones
TV Azteca
HBO Max
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El 16 de marzo, México tendrá una primera negociación del T-MEC con EU y en mayo con Canadá.

Arrojan consultas de T-MEC respaldo de 84% y alertas por aranceles y reglas de origen
Durante su conferencia matutina también sostuvo que el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que este movimiento se basa en la defensa de los derechos y la igualdad social.

‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum
Cuerpos de emergencia se movilizaron este lunes en las imediaciones de la estación Metro San Antonio Abad en la Ciudad de México.

Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada
Durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer, un hombre que se integró a las marchas en Tlaxcala fue confrontado y exhibido por una mujer como deudor alimentario.

Hombre que acudió a la marcha del 8M de Tlaxcala fue exhibido y expulsado por deudor alimentario
El presidente Donald Trump recibe a los líderes de una docena de países latinoamericanos en la recién creada Cumbre del Escudo de las Américas en Miami el sábado 7 de marzo de 2026.

Trump convoca una coalición para ‘erradicar’ a los cárteles
Originalmente Trump estimó que el conflicto con Irán se extendería de cuatro a cinco semanas.

Ve Donald Trump ‘prácticamente terminada’ guerra con Irán: ‘No tienen armada ni comunicaciones’
Se determinó que uno de los artefactos lanzados frente a Gracie Mansion contenía la sustancia ‘triperóxido de triacetona, conocida como TATP’, un explosivo casero ‘peligroso y altamente volátil’

Investigan como ‘terrorismo relacionado con el Estado Islámico’ el ataque fallido en Nueva York
El gobierno de Ecuador es uno de los principales simpatizantes de ‘El Escudo de las Américas’ de Trump

Daniel Noboa arremete contra críticas de ‘El escudo de las Américas’ de Trump