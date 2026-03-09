América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca juegan octavos de Concacaf: horarios y partidos

Fútbol
/ 9 marzo 2026
    América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca juegan octavos de Concacaf: horarios y partidos
    Monterrey y Cruz Azul protagonizan uno de los cruces más atractivos de la ronda. FOTO: ESPECIAL

Club América, Monterrey, Cruz Azul, Deportivo Toluca FC y Tigres UANL disputarán esta semana los partidos de ida en busca de avanzar a los cuartos de final

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra esta semana en la fase de octavos de final, instancia en la que varios clubes de la Liga MX buscarán dar el primer paso rumbo a la siguiente ronda del torneo regional.

La actividad comenzará este martes 10 de marzo a las 19:00 horas con el duelo entre Philadelphia Union y Club América en el Subaru Park de Pensilvania. El conjunto mexicano intentará sacar un resultado favorable como visitante antes de disputar el encuentro de vuelta el miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ese mismo martes, a las 21:00 horas, se jugará uno de los cruces más atractivos de la ronda cuando Monterrey reciba a Cruz Azul en el Estadio BBVA. El conjunto celeste llega como campeón de la edición 2025 y buscará mantenerse en la pelea por el título, mientras que Rayados intentará aprovechar su localía antes del duelo de vuelta, programado para el martes 17 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

La presencia mexicana continuará el miércoles 11 de marzo a las 21:30 horas, cuando Deportivo Toluca FC visite a San Diego FC en el partido de ida, mientras que el duelo de vuelta se jugará el 18 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

Finalmente, el jueves 12 de marzo a las 18:00 horas, Tigres UANL enfrentará como visitante al FC Cincinnati. La serie se definirá el 19 de marzo a las 19:00 horas cuando los felinos reciban el encuentro decisivo en el Estadio Universitario.

Las series se disputan a ida y vuelta y el marcador global definirá a los equipos que avanzarán en la competencia, cuyo campeón obtendrá un lugar en la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y en el Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

Futbol
Liga De Campeones De La Concacaf
previa

Concacaf

