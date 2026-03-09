América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca juegan octavos de Concacaf: horarios y partidos

La Copa de Campeones de la Concacaf 2026 entra esta semana en la fase de octavos de final, instancia en la que varios clubes de la Liga MX buscarán dar el primer paso rumbo a la siguiente ronda del torneo regional.

La actividad comenzará este martes 10 de marzo a las 19:00 horas con el duelo entre Philadelphia Union y Club América en el Subaru Park de Pensilvania. El conjunto mexicano intentará sacar un resultado favorable como visitante antes de disputar el encuentro de vuelta el miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Ese mismo martes, a las 21:00 horas, se jugará uno de los cruces más atractivos de la ronda cuando Monterrey reciba a Cruz Azul en el Estadio BBVA. El conjunto celeste llega como campeón de la edición 2025 y buscará mantenerse en la pelea por el título, mientras que Rayados intentará aprovechar su localía antes del duelo de vuelta, programado para el martes 17 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.