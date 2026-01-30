Gran Masa de Aire Frío cubrirá a México; congelará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y evento Norte a estos estados

Para este viernes, el frente frío 32 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, además una vaguada en altura que recorrerá la frontera norte y noreste de México y el aporte de humedad de las corrientes en chorro polar y subtropical , generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, noreste y oriente del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca).

El frente frío número 32 de la temporada y su gran masa de aire frío ingresaron al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, evento Norte, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el sábado y domingo, el frente frío 32 se desplazará sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originando lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El ingreso de humedad del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos con posibles descargas eléctricas en Guerrero. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente y sur del país, propiciará ambiente caluroso a muy caluroso en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Asimismo, se prevén condiciones para la caída de lluvia engelante o aguanieve en zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, condición que se extenderá durante la madrugada del sábado, en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

La masa de aire ártica que impulsará a este sistema, originará un descenso de las temperaturas en esas regiones, así como evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose desde la tarde hacia el istmo y golfo de Tehuantepec y por la noche o primeras horas del sábado hacia Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con oleaje elevado en zonas costeras.

La masa de aire ártico que lo impulsa, mantendrá evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, península de Yucatán, istmo y golfo de Tehuantepec, con oleaje elevado en sus costas; así como el marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país, con heladas en zonas altas de la Mesa del Norte y Mesa Central; así mismo se mantiene la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. Para el lunes, el frente se extenderá sobre el mar Caribe, dejando de afectar a México; la masa de aire ártico que lo impulsó, se desplazará hacia el golfo de México, por lo que las temperaturas diurnas comenzarán a incrementar de manera paulatina. Sin embargo, durante las mañanas y noches continuará el ambiente frío a muy frío.

El persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero.

Los días domingo y lunes, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre los los estados del noroeste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, originarán lluvias y chubascos en dichas regiones, ocasionando la probabilidad de lluvia engelante en las sierras Sonora y Chihuahua durante el lunes.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 2 y máxima de 12 grados, con cielo medio nublado, el sábado tendremos una máxima de 13 y una mínima de 1 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 13 y mínima de 2.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Nautla, Los Tuxtlas y Olmeca).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Capital, Las Montañas y Papaloapan), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Veracruz (Sotavento) y Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Posible caída de lluvia engelante o aguanieve: zonas altas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León; condición que se extenderá durante la madrugada del sábado en: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Durango (oeste), Morelos y Puebla (suroeste).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Tamaulipas y Veracruz; extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, durante la noche: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: golfo de California, y con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Puebla.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y Veracruz; y durante la noche en el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, durante la madrugada del sábado: costas de Tabasco, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.