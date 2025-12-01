Gran Masa de Aire Frío golpeará a México con temperaturas de -10 grados, fuertes lluvias y evento Norte

Para este día, el frente frío 17 se extenderá sobre el noreste y oriente del país y ocasionará intervalos de chubascos en Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital) y Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como lluvias aisladas en el noreste del territorio nacional.

El nuevo frente frío número 17 y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -15 grados , chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

A su vez, una vaguada en altura , un río atmosférico y la corriente en chorro subtropical , mantendrán el ambiente frío con lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

La masa de aire polar asociada al frente, mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, norte de Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec.

A su vez, un río atmosférico sobre el noroeste del país propiciará rachas fuertes de viento en dicha región, además de lluvias aisladas en Sinaloa, Durango y Zacatecas.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá ambiente frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz (norte).

El martes, el frente frío 17 se mantendrá extendido sobre el oriente de la República Mexicana, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Durante el miércoles y jueves, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional en interacción con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura, rachas de viento de 50 a 70 km/h, chubascos y lluvias fuertes en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Coahuila.

Por su parte, el frente frío 17 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, ocasionando chubascos y lluvias aisladas en dicha región.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 9 y máxima de 21 grado, el martes tendremos una máxima de 15 y una mínima de 9 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 22 y mínima de 12.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Morelos.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Hidalgo (regiones Sierra Alta y Huasteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz (norte) y Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato, así como en costas de Sinaloa y Nayarit.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz (norte) y golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.