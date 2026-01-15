¿Has visto a este insecto en tu casa? ¡Cuidado!... te contamos por qué es tan peligroso el pececillo de plata

El pececillo de plata, también conocido como lepisma o “pescadito de plata”, es un insecto pequeño y alargado que pertenece al orden Thysanura. Se caracteriza por tener un cuerpo cubierto de escamas plateadas y tres antenas en la cabeza.

Los pececillos de plata se encuentran comúnmente en lugares oscuros y húmedos como sótanos, baños y cocinas. A menudo se alimentan de almidón y otros materiales orgánicos, como papel y telas.

La lepisma vive de 2 a 8 años, pero, al igual que otras plagas, puede entrar en estado de hibernación. Los pececillos de plata maduran en 4 meses y mudan 8 veces a lo largo de su vida.

Los pececillos de plata se reproducen con gran rapidez y facilidad. Se multiplican en condiciones ambientales propicias: calor (25º o 30º) y humedad. La hembra de lepisma puede llegar a poner 100 huevos, que serán colocados en lugares de difícil acceso (como las grietas).

¿POR QUÉ APARECEN LOS PECECILLOS DE PLATA?

La lepisma solo necesita dos cosas para vivir: humedad y oscuridad. Los pececillos de plata buscan las zonas del hogar capaces de proporcionarles esas condiciones de vida: cocinas, baños, sótanos, armarios, grietas en las paredes o muebles.

La capacidad para alimentarse de los pececillos de plata es asombrosa. El almidón y la celulosa suelen ser parte habitual de su menú, si bien no le hacen ascos a otros polisacáridos, contenidos en adhesivos como la silicona.

Los pececillos de plata suelen anidar cerca de sus fuentes de alimentación. Comen de todo: papel viejo, azúcar, pelo, caspa, suciedad, insectos muertos, su propia piel mudada, restos de comida, tejidos (tanto orgánicos como artificiales).

¿QUÉ PELIGROS ENTRAÑAN LOS PECECILLOS DE PLATA?

La fragilidad propia de las lepismas les hace huir de la presencia humana. Así, la posibilidad de picadura de pececillos de plata es prácticamente nula. Tampoco es cierto que estos bichos de la humedad se metan en nuestros oídos mientras dormimos.

Si bien las lepismas no entrañan un peligro directo para las personas, nadie quiere verlos corretear por su casa. Sus grandes dotes reproductivas y su apariencia desagradable convierte a estos bichitos en unos indeseables gorrones domésticos.

Los pececillos de plata son peligrosos para nuestras posesiones. Contagian la comida que tocan y causan daños en todos los objetos que le sirven de alimento (papeles, telas, cuadros). Tu ropa, libros y documentos corren peligro si la lepisma aparece en tu casa.

Pero esto no es el único riesgo que representa el pececillo de plata, pues su presencia puede atraer a otros insectos que viven en la humedad pero que son más agresivos para las personas, como los ácaros.

Estos, son similares a las garrapatas y a las arañas, pero son demasiado pequeños como para verlos. Además, se alimentan de células de piel que pierden las personas.

¿CÓMO EVITAR PECECILLO DE PLATA EN MI CASA?

• Retira toda la comida que esté al descubierto y elimina la humedad.

• Tira a la basura las cajas y los periódicos viejos (sirven de escondrijo para los pececillos de plata).

• Examina el papel, las cartulinas, los libros y la madera que entre en casa.

• Procura que el suelo, las superficies de muebles y los armarios del baño y la cocina estén siempre limpios.

• Si encuentras pececillos de plata en el sótano, utiliza un deshumidificador para hacer que la zona les resulte menos atractiva.

Lepisma: cómo eliminarlo si ya entró en tu casa

Si los pececillos de plata decidieron instalarse en tu casa, debes recurrir a especialistas en el control de plagas.

El pequeño tamaño y la rapidez reproductiva propia de la lepisma hace que su eliminación casera sea imposible.