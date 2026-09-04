Horario de invierno 2026: esta es la fecha en que se atrasa el reloj y los estados donde aplica

Con la llegada de los últimos meses del año, una de las dudas que vuelve a surgir entre los mexicanos es cuándo cambia el horario de invierno 2026 y si será necesario atrasar el reloj. Aunque durante años esta modificación se realizó en gran parte del país, desde 2022 el horario estacional dejó de aplicarse en la mayoría de los estados.

Sin embargo, algunas localidades de la frontera norte mantienen un régimen especial debido a su cercanía y coordinación con Estados Unidos.

¿Cuándo cambia el horario de invierno 2026 en México?

El horario estacional fronterizo terminará a las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

En las zonas donde sí aplica este cambio, los habitantes deberán atrasar una hora sus relojes. Por ejemplo, cuando el reloj marque las 2:00 horas, deberá ajustarse para regresar a la 1:00 de la madrugada.

Este horario especial busca facilitar la movilidad, las actividades comerciales y la coordinación entre las comunidades fronterizas de México y Estados Unidos.

¿Qué estados de México cambian de horario en noviembre?

El horario estacional fronterizo no comprende estados completos en todos los casos. La legislación establece que aplica en Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California : En este estado, el horario estacional fronterizo aplica en todo el territorio.

Chihuahua: Los municipios que realizan el cambio son:

- Coyame del Sotol

- Ojinaga

- Manuel Benavides

- Janos

- Ascensión

- Juárez

- Praxedis G. Guerrero

- Guadalupe

Coahuila: El cambio corresponde a:

- Acuña

- Allende

- Guerrero

- Hidalgo

- Jiménez

- Morelos

- Nava

- Ocampo

- Piedras Negras

- Villa Unión

- Zaragoza

Nuevo León : En este estado, el horario aplica en:

- Anáhuac

- Los Aldama

- Tamaulipas

Los municipios fronterizos incluidos son:

- Nuevo Laredo

- Guerrero

- Mier

- Miguel Alemán

- Camargo

- Gustavo Díaz Ordaz

- Reynosa

- Río Bravo

- Valle Hermoso

- Matamoros