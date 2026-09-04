Horario de invierno 2026: esta es la fecha en que se atrasa el reloj y los estados donde aplica

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    Horario de invierno 2026: esta es la fecha en que se atrasa el reloj y los estados donde aplica
    Conoce cuándo se debe atrasar el reloj una hora, qué estados y municipios de la frontera norte cambiarán de horario. FOTO: CUARTOSCURO

El horario de invierno 2026 llegará en noviembre, pero no aplicará en todo México.

Con la llegada de los últimos meses del año, una de las dudas que vuelve a surgir entre los mexicanos es cuándo cambia el horario de invierno 2026 y si será necesario atrasar el reloj. Aunque durante años esta modificación se realizó en gran parte del país, desde 2022 el horario estacional dejó de aplicarse en la mayoría de los estados.

https://vanguardia.com.mx/informacion/no-lo-olvides-estos-estados-ajustaran-sus-relojes-al-horario-de-invierno-2025-AK17849933

Sin embargo, algunas localidades de la frontera norte mantienen un régimen especial debido a su cercanía y coordinación con Estados Unidos.

¿Cuándo cambia el horario de invierno 2026 en México?

El horario estacional fronterizo terminará a las 2:00 de la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026, de acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.

En las zonas donde sí aplica este cambio, los habitantes deberán atrasar una hora sus relojes. Por ejemplo, cuando el reloj marque las 2:00 horas, deberá ajustarse para regresar a la 1:00 de la madrugada.

Este horario especial busca facilitar la movilidad, las actividades comerciales y la coordinación entre las comunidades fronterizas de México y Estados Unidos.

¿Qué estados de México cambian de horario en noviembre?

El horario estacional fronterizo no comprende estados completos en todos los casos. La legislación establece que aplica en Baja California y en determinados municipios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California: En este estado, el horario estacional fronterizo aplica en todo el territorio.

Chihuahua: Los municipios que realizan el cambio son:

- Coyame del Sotol

- Ojinaga

- Manuel Benavides

- Janos

- Ascensión

- Juárez

- Praxedis G. Guerrero

- Guadalupe

Coahuila: El cambio corresponde a:

- Acuña

- Allende

- Guerrero

- Hidalgo

- Jiménez

- Morelos

- Nava

- Ocampo

- Piedras Negras

- Villa Unión

- Zaragoza

Nuevo León: En este estado, el horario aplica en:

- Anáhuac

- Los Aldama

- Tamaulipas

Los municipios fronterizos incluidos son:

- Nuevo Laredo

- Guerrero

- Mier

- Miguel Alemán

- Camargo

- Gustavo Díaz Ordaz

- Reynosa

- Río Bravo

- Valle Hermoso

- Matamoros

$!Desde 2022 el horario estacional dejó de aplicarse en la mayoría de los estados.
Desde 2022 el horario estacional dejó de aplicarse en la mayoría de los estados. FOTO: CUARTOSCURO

¿CDMX y Estado de México cambian de horario?

No. Los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México no tendrán que atrasar sus relojes el 1 de noviembre de 2026.

Desde 2022, el horario estacional dejó de aplicarse en prácticamente todo el territorio nacional, por lo que únicamente las zonas fronterizas contempladas en la ley realizan esta modificación.

¿El celular cambia automáticamente la hora?

Los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos conectados a internet pueden actualizar automáticamente la hora cuando tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas.

Aun así, es recomendable revisar la configuración del dispositivo si se vive en alguno de los municipios fronterizos donde sí aplica el cambio.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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