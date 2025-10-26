$!¡No lo olvides! Estos estados ajustarán sus relojes al Horario de Invierno 2025

El Horario de Invierno es la época del año en el que los relojes se ajustan, para que la hora oficial coincida mejor con las horas de luz natural durante la temporada de menos luz solar.

Esta práctica comenzará a aplicarse el domingo 2 de noviembre, al retrasar los relojes una hora a partir de las 2:00 a.m., pasando directamente a ser la 1:00 a.m., informó la plataforma Time and Date AS.

¿DÓNDE SE COMENZARÁ A APLICAR EL HORARIO DE INVIERNO?

Este cambio aplicará únicamente en los 33 municipios de la franja fronteriza norte y los estados de Sonora y Quintana Roo, mientras que el resto del país ya no observa el horario de verano. Los municipios fronterizos donde se aplicará el ajuste son:

* Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

* Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

* Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

* Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

* Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.