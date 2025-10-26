¡No lo olvides! Estos estados ajustarán sus relojes al Horario de Invierno 2025

/ 26 octubre 2025
    ¡No lo olvides! Estos estados ajustarán sus relojes al Horario de Invierno 2025
    El próximo 2 de noviembre, miles de personas tendrán que ajustar sus relojes para adoptar el nuevo Horario de Invierno FOTO: ESPECIAL

El próximo 2 de noviembre, miles de personas tendrán que ajustar sus relojes para adoptar el nuevo Horario de Invierno

El Horario de Invierno es la época del año en el que los relojes se ajustan, para que la hora oficial coincida mejor con las horas de luz natural durante la temporada de menos luz solar.

Esta práctica comenzará a aplicarse el domingo 2 de noviembre, al retrasar los relojes una hora a partir de las 2:00 a.m., pasando directamente a ser la 1:00 a.m., informó la plataforma Time and Date AS.

¿DÓNDE SE COMENZARÁ A APLICAR EL HORARIO DE INVIERNO?

Este cambio aplicará únicamente en los 33 municipios de la franja fronteriza norte y los estados de Sonora y Quintana Roo, mientras que el resto del país ya no observa el horario de verano. Los municipios fronterizos donde se aplicará el ajuste son:

* Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate.

* Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Práxedis G. Guerrero.

* Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo.

* Nuevo León: Anáhuac y Los Aldama.

* Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso.

¿QUÉ ES LO QUE OCURRIRÁ CON EXACTITUD DURANTE EL CAMBIO DE HORARIO?

A partir de esa fecha, el amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora antes, generando más luz en la mañana y menos por la tarde en estas zonas. Este ajuste se mantiene debido a la cercanía comercial y geográfica con Estados Unidos, facilitando la sincronización de actividades económicas transfronterizas.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reformó la Ley de Husos Horarios, eliminando el horario de verano en la mayor parte del país.

“Con la entrada en vigor del Decreto, el territorio nacional tendrá un horario estándar que se establecerá conforme a zonas horarias y únicamente se aplicará un horario estacional en estados y municipios de la frontera norte”, señaló el gobierno federal el 28 de octubre de 2022.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

