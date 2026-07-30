INAPAM abre registro para depositarle 9 mil 500 pesos al mes a hombres y mujeres mayores de 60 años; requisitos y cómo inscribirse

En los últimos días, el programa ha despertado interés debido a que algunas de las vacantes disponibles ofrecen salarios de hasta 9 mil 500 pesos mensuales . Sin embargo, es importante aclarar que este monto no corresponde a un apoyo económico o depósito automático , sino al sueldo que determinadas empresas pagan por los puestos ofertados.

Las personas adultas mayores que buscan regresar al ámbito laboral tienen una nueva alternativa a través del programa Vinculación Productiva del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) , una estrategia que acerca a los solicitantes con empresas interesadas en contratar personal de 60 años o más.

El objetivo de la iniciativa es promover la inclusión laboral de las personas mayores, permitiéndoles acceder a empleos formales con prestaciones establecidas por la legislación mexicana, siempre que cumplan con el proceso de selección de cada empresa.

CÓMO REGISTRARSE EN VINCULACIÓN PRODUCTIVA DEL INAPAM

El registro para formar parte del programa comienza en alguno de los módulos del INAPAM, donde las personas interesadas deberán presentar su credencial vigente del instituto y una identificación oficial.

Tras entregar la documentación, el personal realiza el registro correspondiente y posteriormente se lleva a cabo una entrevista para conocer la experiencia laboral, habilidades, intereses y el tipo de empleo que busca cada solicitante.

Con esa información, el instituto identifica las vacantes que mejor se adapten al perfil del adulto mayor y canaliza al candidato con alguna de las empresas participantes. A partir de ese momento, será el empleador quien realice la entrevista final y determine si procede la contratación.

QUIÉNES PUEDEN OBTENER UN EMPLEO CON SUELDO DE HASTA 9 MIL 500 PESOS

El programa está dirigido exclusivamente a personas mexicanas de 60 años o más que cuenten con su credencial del INAPAM. No obstante, disponer de la credencial no garantiza la obtención de un empleo ni el acceso automático al salario mencionado.

La remuneración dependerá del puesto disponible, la experiencia requerida, el estado donde se encuentre la vacante y las condiciones laborales que establezca cada empresa. Por ello, mientras algunos empleos rondan los 9 mil 500 pesos mensuales, otros pueden ofrecer salarios diferentes.

Además del sueldo, quienes sean contratados tendrán acceso a las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo (LFT), conforme a las condiciones de cada relación laboral.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CREDENCIAL DEL INAPAM

Para participar en Vinculación Productiva, el primer paso es contar con la credencial del INAPAM, un trámite completamente gratuito para quienes ya tienen 60 años o más.

Los documentos solicitados son:

· Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte, licencia de conducir o credenciales del IMSS o ISSSTE.

· Documento que acredite la edad, como acta de nacimiento, CURP o una identificación con fecha de nacimiento.

· Comprobante de domicilio reciente.

· Fotografía tamaño infantil, reciente, de frente y sin lentes ni gorra; algunos módulos pueden solicitar una o dos fotografías, según la entidad.

Con estos documentos, las personas interesadas deberán acudir al módulo del INAPAM más cercano para realizar el trámite y obtener su credencial.

Cabe destacar que la disponibilidad de vacantes cambia constantemente, ya que depende de las empresas inscritas en el programa y de la oferta laboral existente en cada estado del país.