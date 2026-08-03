Sheinbaum anuncia que en agosto se tomará una decisión sobre prohibir el uso de celulares en las escuelas

El tema ha ganado fuerza en las últimas semanas, especialmente ante el debate sobre la atención de los estudiantes, el rendimiento académico y el tiempo que pasan conectados a plataformas digitales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que antes de tomar una decisión se mantienen abiertos distintos espacios de diálogo con la comunidad educativa. El objetivo es conocer las opiniones de estudiantes, docentes y familias sobre el impacto que tienen los dispositivos y las redes sociales en la vida escolar.

La discusión sobre el uso de celulares en las escuelas llegará a una definición durante agosto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México analizará este mes si establece una restricción para los teléfonos dentro de los planteles, con la intención de que cualquier nueva medida pueda comenzar a aplicarse con el inicio del próximo ciclo escolar, previsto para septiembre.

Sheinbaum explicó que el Gobierno federal está realizando asambleas y espacios de diálogo enfocados principalmente en estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior. Sin embargo, la discusión podría ampliarse para incluir también a niñas y niños de primaria y estudiantes de otros grados de secundaria.

La intención es que las opiniones recogidas durante estas actividades formen parte del análisis previo a establecer una posible regulación. La presidenta ha insistido en que no se trata únicamente de imponer una medida, sino de escuchar a quienes forman parte directamente de las comunidades escolares.

“La idea es que podamos tomar una decisión este mismo mes y a finales de agosto para el inicio del ciclo escolar”, señaló.

Con esta ruta, agosto será el periodo clave para definir si los teléfonos celulares podrán utilizarse dentro de las escuelas y bajo qué condiciones. En caso de aprobarse una restricción, la intención es que entre en vigor con el regreso a clases de septiembre.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS CELULARES EN LAS ESCUELAS?

Por ahora, el Gobierno federal no ha presentado una prohibición definitiva ni un esquema único que establezca cómo tendrían que manejarse los teléfonos en todos los planteles del país.

La discusión contempla diferentes posibilidades relacionadas con el uso de dispositivos durante el horario escolar. Entre los puntos que se analizan está la conveniencia de limitar los celulares durante toda la jornada o establecer reglas específicas para determinados momentos y actividades.

La presidenta también explicó que el debate no se quedará únicamente en los teléfonos. El Gobierno continuará abordando otros temas relacionados con el entorno digital, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial y las redes sociales.

Esto abre una discusión más amplia sobre la relación entre tecnología y educación. Los celulares pueden ser herramientas útiles para determinadas actividades académicas, pero también pueden convertirse en una fuente de distracción cuando su uso no está regulado.

EL APOYO DE LAS FAMILIAS, UNO DE LOS ARGUMENTOS

Uno de los elementos que Sheinbaum puso sobre la mesa es el respaldo que, según explicó, existe entre madres y padres de familia para limitar los dispositivos dentro de los planteles.

“El 70 por ciento de madres y padres de familia en el país están de acuerdo en que no se utilicen los celulares durante todo el tiempo de la escuela”, afirmó.

El dato fue presentado por la mandataria como una muestra del respaldo social que tendría una eventual medida. Sin embargo, el Gobierno todavía deberá definir los detalles de una posible regulación y la manera en que se aplicaría en los distintos niveles educativos.

El diálogo con maestras y maestros será otro elemento relevante. Los docentes serían quienes tendrían que aplicar las reglas dentro de las aulas y enfrentar situaciones como el almacenamiento de los equipos, las excepciones por motivos académicos o la comunicación entre estudiantes y sus familias.

Por ello, la discusión no solamente se centra en si los celulares deben entrar o no a las escuelas, sino en cómo establecer una política que pueda funcionar en la práctica.

En las próximas semanas, el Gobierno federal deberá cerrar el proceso de consultas y definir si México avanza hacia una restricción nacional del uso de teléfonos celulares en los planteles. La meta planteada por Sheinbaum es que la decisión quede lista antes de que comience el ciclo escolar 2026-2027.