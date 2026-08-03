USICAMM exhibe imágenes de docentes por irregularidades en examen en línea y desata polémica por privacidad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    USICAMM exhibe imágenes de docentes por irregularidades en examen en línea y desata polémica por privacidad
    La USICAMM difundió imágenes del monitoreo del examen de Promoción Horizontal 2026 tras detectar presuntas conductas indebidas de participantes. USICAMM

USICAMM dio de baja a docentes por presuntas irregularidades en el examen y difundió imágenes del monitoreo, lo que generó críticas

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) informó que detectó “conductas indebidas” durante la aplicación del Instrumento de Apreciación del proceso de Promoción Horizontal 2026, por lo que dio de baja del procedimiento a las personas involucradas.

Como parte de la comunicación oficial, la autoridad educativa difundió imágenes obtenidas durante el monitoreo del examen en línea, en las que se observa a docentes frente a sus equipos de cómputo, así como capturas de la supervisión realizada durante la evaluación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reclaman-maestros-incumplimiento-a-sheinbaum-en-oaxaca-DC22570254

USICAMM REPORTA BAJAS POR IRREGULARIDADES

A través de sus redes sociales, la USICAMM informó que el primer día de aplicación del examen registró una participación del 97.2 por ciento.

En su publicación escribió: “Maestras y maestros de promoción horizontal. Ayer logramos el 97.2% de participación en la aplicación del Instrumento de Apreciación.”

Asimismo, recordó que el incumplimiento de las reglas del proceso puede derivar en la baja de los participantes. “Recordamos que las conductas indebidas son motivo de baja, en las imágenes les compartimos ejemplos de algunas personas que tuvieron comportamiento inapropiado durante la aplicación.”

La autoridad también informó que la evaluación continuó con miles de participantes. “Hoy continúan 48,253 maestras y maestros con el Instrumento de Valoración.”

IMÁGENES MUESTRAN TRES CASOS DONDE MAESTRAS REALIZARON ACTOS INDEBIDOS DURANTE EXAMEN

La publicación estuvo acompañada por imágenes que muestran tres casos distintos de presuntas irregularidades detectadas durante el examen.

De acuerdo con el material difundido por la USICAMM, dos participantes fueron captadas utilizando teléfonos celulares mientras presentaban la evaluación, según las imágenes obtenidas por la cámara web utilizada para la supervisión.

$!USICAMM expuso a maestra por utilizar un teléfono celular durante la aplicación en línea del Instrumento de Apreciación del proceso de Promoción Horizontal 2026.
USICAMM expuso a maestra por utilizar un teléfono celular durante la aplicación en línea del Instrumento de Apreciación del proceso de Promoción Horizontal 2026. USICAMM

En un tercer caso, la autoridad mostró a una participante que presuntamente colocó una fotografía impresa de sí misma frente a la cámara, con el aparente propósito de permanecer fuera del encuadre durante parte de la aplicación del examen.

DOCENTES CUESTIONAN DIFUSIÓN DE IMÁGENES

La decisión de publicar las imágenes generó críticas entre integrantes del magisterio en redes sociales, quienes señalaron que, si bien la autoridad cuenta con facultades para cancelar la participación de quienes incumplan las reglas del proceso, la difusión pública de fotografías de los sustentantes podría implicar cuestionamientos relacionados con el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la presunción de inocencia.

También señalaron que las publicaciones no precisan si existe una resolución definitiva respecto de cada caso ni si las personas involucradas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de audiencia antes de que sus imágenes fueran difundidas.

La USICAMM sostuvo que las bajas obedecieron a la identificación de irregularidades durante la aplicación del instrumento y reiteró que los procesos de promoción deben desarrollarse conforme a los principios de legalidad, equidad y transparencia.

$!La USICAMM difundió la imagen donde se observa a una docente sosteniendo una fotografía de ella para colocarla frente a la cámara mientras la persona sale de cuadro.
La USICAMM difundió la imagen donde se observa a una docente sosteniendo una fotografía de ella para colocarla frente a la cámara mientras la persona sale de cuadro. USICAMM

MAGISTERIO RECUERDA ANTECEDENTES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Tras la publicación, algunos docentes recordaron que la propia autoridad educativa ha señalado anteriormente la importancia de proteger la información personal de quienes participan en procesos de admisión y promoción.

En 2024, después de un acceso ilegal a la plataforma Proyecto Venus, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los datos personales de los participantes permanecían protegidos conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales.

EXAMEN TAMBIÉN ENFRENTA RECLAMOS POR PRESUNTAS FALLAS; MAESTROS RECIBIERON EXAMEN QUE NO ERA

La difusión de las imágenes ocurrió en medio de otra controversia relacionada con el proceso de Promoción Horizontal 2026.

Durante los días 1 y 2 de agosto, docentes de distintas entidades del país denunciaron presuntas fallas en la aplicación del Instrumento de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes, al señalar que algunos sustentantes recibieron exámenes que no correspondían a su perfil o función.

$!Otra de las imágenes compartidas por la USICAMM donde exhibe a maestra utilizando su celular durante el examen; se presume que podría haber estado tomando fotografías del examen.
Otra de las imágenes compartidas por la USICAMM donde exhibe a maestra utilizando su celular durante el examen; se presume que podría haber estado tomando fotografías del examen. USICAMM
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ofrece-sheinbaum-a-la-universidad-rosario-castellanos-a-los-no-admitidos-en-la-unam-GD22567809

Las inconformidades fueron compartidas mediante redes sociales y grupos de docentes, donde participantes publicaron testimonios y capturas de pantalla sobre lo ocurrido.

De acuerdo con las versiones difundidas por los propios sustentantes, algunos recibieron posteriormente correos electrónicos de la USICAMM en los que se les notificó que, debido a un error en la aplicación del examen, sería necesario reprogramar su evaluación.

Los docentes cuestionaron que una situación de esta naturaleza se presentara en un proceso nacional utilizado para la asignación de estímulos salariales y señalaron que ello genera incertidumbre sobre las condiciones de equidad entre los participantes.

Mientras continúan las inconformidades, integrantes del magisterio han solicitado que la autoridad educativa informe de manera detallada las causas de las fallas reportadas y garantice que cualquier reposición de la evaluación se realice bajo condiciones equitativas para todas las personas participantes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Examenes
Maestros

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
En caso de que les indemnicen por sus propiedades, vecinos ven difícil costear una nueva vivienda por los elevados precios actuales.

‘Vivimos con miedo’: 26 casas, en incertidumbre por la estación del tren Saltillo-Monterrey
Entre indagatorias hay casos de phishing, créditos a nombre de terceros y robo de cuentas de Facebook y WhatsApp.

Coahuila: Investigan 15 casos de robo de identidad cada mes
El reciente aseguramiento de una instalación en Tamaulipas destapó el debate sobre la operación de combustible ilegal.

Cambia crimen ordeña de ductos por operación de minirrefinerías
Henry Martín abrió el marcador con un remate de cabeza en los primeros minutos del encuentro.

América golea a Santos y se va como líder de la Liga MX antes de la Leagues Cup
Randal Willars conquistó dos títulos en la plataforma de 10 metros y se convirtió en la figura mexicana de este domingo.

Randal Willars firma doble oro; México suma 17 medallas este domingo en los JCC 2026
Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo

Así se vivió la primera edición del Festival ‘Comunión’ en Saltillo

Tom Holland y Zendaya posan para los fotógrafos al llegar al estreno de Spider-Man: Brand New Day en Londres, el 29 de julio de 2026.

‘Spider-Man: Brand New Day’ logra el segundo mayor estreno en Norteamérica
Los especialistas recuerdan que el éxito de la micropigmentación depende más del cumplimiento de los cuidados posteriores que de la época del año en que se realiza.

Verano y micropigmentación: qué es mito y qué es realidad