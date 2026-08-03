USICAMM exhibe imágenes de docentes por irregularidades en examen en línea y desata polémica por privacidad

La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) informó que detectó “conductas indebidas” durante la aplicación del Instrumento de Apreciación del proceso de Promoción Horizontal 2026, por lo que dio de baja del procedimiento a las personas involucradas. Como parte de la comunicación oficial, la autoridad educativa difundió imágenes obtenidas durante el monitoreo del examen en línea, en las que se observa a docentes frente a sus equipos de cómputo, así como capturas de la supervisión realizada durante la evaluación.

USICAMM REPORTA BAJAS POR IRREGULARIDADES A través de sus redes sociales, la USICAMM informó que el primer día de aplicación del examen registró una participación del 97.2 por ciento. En su publicación escribió: “Maestras y maestros de promoción horizontal. Ayer logramos el 97.2% de participación en la aplicación del Instrumento de Apreciación.” Asimismo, recordó que el incumplimiento de las reglas del proceso puede derivar en la baja de los participantes. “Recordamos que las conductas indebidas son motivo de baja, en las imágenes les compartimos ejemplos de algunas personas que tuvieron comportamiento inapropiado durante la aplicación.” La autoridad también informó que la evaluación continuó con miles de participantes. “Hoy continúan 48,253 maestras y maestros con el Instrumento de Valoración.” IMÁGENES MUESTRAN TRES CASOS DONDE MAESTRAS REALIZARON ACTOS INDEBIDOS DURANTE EXAMEN La publicación estuvo acompañada por imágenes que muestran tres casos distintos de presuntas irregularidades detectadas durante el examen. De acuerdo con el material difundido por la USICAMM, dos participantes fueron captadas utilizando teléfonos celulares mientras presentaban la evaluación, según las imágenes obtenidas por la cámara web utilizada para la supervisión.

En un tercer caso, la autoridad mostró a una participante que presuntamente colocó una fotografía impresa de sí misma frente a la cámara, con el aparente propósito de permanecer fuera del encuadre durante parte de la aplicación del examen. DOCENTES CUESTIONAN DIFUSIÓN DE IMÁGENES La decisión de publicar las imágenes generó críticas entre integrantes del magisterio en redes sociales, quienes señalaron que, si bien la autoridad cuenta con facultades para cancelar la participación de quienes incumplan las reglas del proceso, la difusión pública de fotografías de los sustentantes podría implicar cuestionamientos relacionados con el derecho a la intimidad, la protección de datos personales y la presunción de inocencia. También señalaron que las publicaciones no precisan si existe una resolución definitiva respecto de cada caso ni si las personas involucradas tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de audiencia antes de que sus imágenes fueran difundidas. La USICAMM sostuvo que las bajas obedecieron a la identificación de irregularidades durante la aplicación del instrumento y reiteró que los procesos de promoción deben desarrollarse conforme a los principios de legalidad, equidad y transparencia.

MAGISTERIO RECUERDA ANTECEDENTES SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Tras la publicación, algunos docentes recordaron que la propia autoridad educativa ha señalado anteriormente la importancia de proteger la información personal de quienes participan en procesos de admisión y promoción. En 2024, después de un acceso ilegal a la plataforma Proyecto Venus, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que los datos personales de los participantes permanecían protegidos conforme a la legislación aplicable en materia de protección de datos personales. EXAMEN TAMBIÉN ENFRENTA RECLAMOS POR PRESUNTAS FALLAS; MAESTROS RECIBIERON EXAMEN QUE NO ERA La difusión de las imágenes ocurrió en medio de otra controversia relacionada con el proceso de Promoción Horizontal 2026. Durante los días 1 y 2 de agosto, docentes de distintas entidades del país denunciaron presuntas fallas en la aplicación del Instrumento de Apreciación de Conocimientos y Aptitudes, al señalar que algunos sustentantes recibieron exámenes que no correspondían a su perfil o función.

Las inconformidades fueron compartidas mediante redes sociales y grupos de docentes, donde participantes publicaron testimonios y capturas de pantalla sobre lo ocurrido. De acuerdo con las versiones difundidas por los propios sustentantes, algunos recibieron posteriormente correos electrónicos de la USICAMM en los que se les notificó que, debido a un error en la aplicación del examen, sería necesario reprogramar su evaluación. Los docentes cuestionaron que una situación de esta naturaleza se presentara en un proceso nacional utilizado para la asignación de estímulos salariales y señalaron que ello genera incertidumbre sobre las condiciones de equidad entre los participantes. Mientras continúan las inconformidades, integrantes del magisterio han solicitado que la autoridad educativa informe de manera detallada las causas de las fallas reportadas y garantice que cualquier reposición de la evaluación se realice bajo condiciones equitativas para todas las personas participantes.

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