Sheinbaum revela el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina; a partir de hoy, pagarán 2 mil 500 pesos anuales a alumnos de primaria, por apellidos

El anuncio fue realizado por Julio León Trujillo , titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum . El depósito está previsto antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 y busca ayudar a cubrir parte de los gastos relacionados con uniformes y útiles escolares .

La Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria ya tiene calendario de pagos. El apoyo de 2 mil 500 pesos anuales comenzará a dispersarse este lunes 3 de agosto y llegará directamente a las familias beneficiarias mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

La incorporación de primaria a este esquema representa una ampliación importante del programa. De acuerdo con información oficial, en 2026 la beca se extendió a estudiantes de este nivel de escuelas públicas, después de que el programa comenzara en 2025 con estudiantes de secundaria.

El depósito se organizará tomando como referencia la primera letra del apellido de la persona beneficiaria. De esta manera, las familias pueden identificar el día que corresponde a su pago.

Con este esquema, la dispersión se realizará durante diez días hábiles y alcanzará a estudiantes registrados para recibir el apoyo. La Secretaría de Educación Pública informó previamente que el depósito de 2 mil 500 pesos se realizaría durante agosto, antes del regreso a clases.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA PARA PRIMARIA?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México destinado a familias con niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas. Su objetivo es contribuir a reducir los gastos que implica el inicio del ciclo escolar y favorecer la permanencia de los estudiantes en las aulas.

A diferencia de otros apoyos de Becas para el Bienestar que se entregan de manera bimestral, esta modalidad para primaria contempla un pago único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado al momento de solicitarla.

El monto no depende de que la familia tenga solamente un menor inscrito. Si hay más de un estudiante de primaria registrado, el apoyo aumenta de acuerdo con el número de niñas o niños beneficiarios.

· 1 estudiante de primaria: 2 mil 500 pesos anuales

· 2 estudiantes de primaria: 5 mil pesos anuales

· 3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales

El programa está dirigido a estudiantes de primero a sexto grado de escuelas públicas. Según datos oficiales, millones de niñas y niños fueron incorporados durante 2026 para recibir este apoyo por primera vez.

UN APOYO PARA EL REGRESO A CLASES

La fecha del depósito tiene una razón concreta: el Gobierno federal diseñó este pago para que llegue a las familias justo antes del regreso a las aulas, cuando aumentan los gastos relacionados con la compra de mochilas, cuadernos, zapatos, uniformes y otros materiales.

Claudia Sheinbaum explicó que el nuevo apoyo para primaria es adicional a otros esquemas de becas que ya reciben algunas familias. “Esta es una beca nueva que se va a otorgar a todos los niños y niñas de primaria”, señaló durante una conferencia en abril.

Por su parte, Julio León explicó que el depósito se programó para agosto precisamente por el momento del año en que las familias realizan las compras necesarias para el nuevo ciclo escolar. El apoyo forma parte de una estrategia más amplia de Becas para el Bienestar, que en 2026 contempla recursos para estudiantes de distintos niveles educativos.

En el caso de primaria, el apoyo es independiente del esquema bimestral que reciben algunas familias que ya formaban parte de la Beca Rita Cetina. Para quienes ingresaron al programa en 2026, los 2 mil 500 pesos anuales corresponden específicamente al apoyo para uniformes y útiles.