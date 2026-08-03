¡Continúa la maldición en La Casa de los Famosos!... quién fue el primer eliminado

La cantante permaneció menos de una semana dentro de la casa y terminó su participación después de que el público decidiera darle una nueva oportunidad al creador de contenido. Con ello, la llamada “maldición” de La Casa de los Famosos México continúa por cuarta temporada consecutiva.

Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 . La exintegrante de OV7 dejó la competencia este domingo 2 de agosto luego de enfrentarse a Luis Chaparro en el carrusel final, pero su salida también mantuvo vivo un curioso patrón del reality: desde su primera temporada, siempre una mujer ha sido la primera expulsada.

El historial comenzó en la primera edición, cuando Marie Claire Harp fue la primera participante en abandonar la casa. En aquella ocasión, la conductora llegó hasta la sala de nominados junto a Jorge Losa, quien finalmente consiguió mantenerse en competencia.

EL PATRÓN QUE SE REPITE DESDE LA PRIMERA TEMPORADA

Para la segunda temporada, el patrón volvió a aparecer. Paola Durante fue la primera expulsada después de permanecer hasta el final del proceso de eliminación junto a Briggite Bozo.

La tercera edición tampoco rompió la tendencia. Olivia Collins llegó al carrusel acompañada de Adrián Di Monte, pero fue ella quien tuvo que despedirse del programa. Ahora, Mariana Ochoa se suma a esa lista y convierte el arranque de la cuarta temporada en un nuevo capítulo de esta curiosa coincidencia.

La placa de nominados de esta semana había generado conversación entre los seguidores del reality. En ella aparecieron Yanet García, Ximena Herrera, Mariana Ochoa, Luis Chaparro, Memo Schutz y Aldo Rendón, quien había quedado nominado desde el primer día. Arantza Ruiz también estuvo en riesgo, aunque logró salvarse gracias al robo de la salvación.

ASÍ SE DEFINIÓ LA PRIMERA ELIMINACIÓN

La gala comenzó con el primer posicionamiento de la temporada. Los habitantes tuvieron que bajar a la sala y colocarse frente al participante que querían fuera de la competencia.

Yanet García recibió cinco posicionamientos por parte de Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Flor, Ernesto Laguardia y Moisés Peñaloza. Entre los argumentos aparecieron situaciones relacionadas con sus ronquidos y el cambio de habitación.

Luis Chaparro, por su parte, recibió tres posicionamientos: Yahir, Masad Altamimi y Karina Torres. Frente a Mariana Ochoa se colocaron Arantza Ruiz y Brianda Deyanara, quien explicó que no había logrado conectar con la cantante. La propia Ochoa reconoció que había percibido esa distancia durante sus primeros días.

Después de los posicionamientos, los nominados regresaron a la sala para escuchar directamente los motivos de sus compañeros. Yanet García fue la primera en salvarse, seguida por Aldo Rendón, quien no tuvo ningún posicionamiento en su contra. Más tarde regresaron Ximena Herrera y Memo Schutz.

El carrusel final quedó entonces entre Luis Chaparro y Mariana Ochoa. El público tomó la última decisión y eligió que Chaparro continuara dentro de la competencia.

“ESPERABA DISFRUTARLO UN POQUITO MÁS ADENTRO”

Tras conocer el resultado, Luis Chaparro volvió a la casa entre gritos y abrazos de sus compañeros. Mientras tanto, Mariana Ochoa salió rumbo al foro, donde ya la esperaba Galilea Montijo.

La cantante llegó tranquila, aunque durante la conversación dejó ver la emoción por abandonar el programa antes de lo esperado. Al hablar sobre su salida, Ochoa reconoció que esperaba permanecer más tiempo en la competencia.

“Esperaba disfrutarlo un poquito más adentro, pero también sé que de allá arriba nos mandan las cosas correctas”, dijo la cantante.

Ochoa también explicó que durante sus últimos días dentro de la casa notó una mayor división entre los integrantes de su generación, mientras que los participantes más jóvenes y los influencers parecían tener una relación más cercana.

Más tarde, durante la postgala con Wendy Guevara, la exintegrante de OV7 habló sobre sus planes después del reality y dejó claro que la música seguirá siendo una prioridad.

“Si estoy acá afuera tal vez es porque quieren verme cantando, retomaré mis ensayos para mi concierto”.

La cantante cerró su participación con una frase que rápidamente resumió el momento y su actitud ante la eliminación: “Más vale una salida a tiempo que una funada toda la vida”.