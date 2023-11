Infonavit 2023... ¿Puedo retirar mi Fondo de Ahorro de la Subcuenta de Vivienda si aún no estoy pensionado?

Aquellas personas que no han utilizado su crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que no tengan planeado hacer uso de este, deben saber que ese dinero no se pierde y en muchos de los casos es posible retirarlo sin estar pensionado, sin embargo, para ello se deberán cumplir una serie de requisitos.

Hoy en día existe una forma de que ese dinero ahorrado pueda ser invertido en otras cosas, para ello debe ser retirado y aquí te contaremos los detalles para poder hacerlo. Lo primero que se debe recordar es que a los recursos que se acumulan en el Infonavit y que sirven para adquirir una vivienda, un terreno, construir o hacer mejoras en el hogar, así como pagar una hipoteca, son conocidos como los ahorros encontrados en una Subcuenta de Vivienda de la institución.