México cae ante Estados Unidos en el Clásico Mundial; Duran conecta dos cuadrangulares

La Selección Mexicana de Beisbol sufrió su primera derrota en la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al caer 5-3 frente a la Selección de Estados Unidos de béisbol en un encuentro disputado en el Daikin Park de Houston. El partido correspondió al tercer compromiso del Grupo B y dejó a México con marca de dos victorias y una derrota en el torneo. El equipo mexicano enfrentó momentos complicados desde las primeras entradas. El abridor Manny Barreda logró salir de una situación de presión cuando Estados Unidos llenó las bases en el arranque del encuentro. El lanzador evitó daño mayor y mantuvo el juego cerrado durante ese tramo. TE PUEDE INTERESAR: América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres y Toluca juegan octavos de Concacaf: horarios y partidos Mientras tanto, la ofensiva mexicana buscaba generar oportunidades, pero se encontró con una defensa estadounidense que resolvió varias jugadas importantes. Durante seis entradas, el único hit de México fue conectado por Jarren Duran, aunque en ese momento no se reflejó en la pizarra.

Instagram

El panorama cambió cuando entró al relevo Jesús Cruz. En ese episodio, Estados Unidos aprovechó para abrir el marcador. Primero apareció Aaron Judge con un cuadrangular que también impulsó a Bryce Harper para colocar el 2-0. Más tarde, Roman Anthony conectó otro jonrón, esta vez con dos compañeros en base, ampliando la ventaja a 5-0. México encontró reacción en la sexta entrada. Fue nuevamente Duran quien encendió a la novena nacional al conectar un cuadrangular solitario que puso la primera carrera para los tricolores y redujo la diferencia a 5-1. En la siguiente ofensiva, el equipo mexicano volvió a presionar. Joey Meneses conectó imparable y una jugada posterior permitió que Bobby Witt Jr. y Brice Turang no lograran completar el out en segunda base. Esa acción permitió que Jonathan Aranda anotara la segunda carrera para acercar a México 5-2. En la octava entrada volvió a aparecer Duran. El jardinero conectó su segundo cuadrangular del partido, esta vez hacia el jardín izquierdo, para colocar el marcador 5-3. Aunque ambos batazos fueron en solitario, representaron el impulso ofensivo más importante del equipo mexicano en el encuentro. A pesar del intento de remontada, la novena mexicana no logró fabricar más carreras en las últimas entradas y terminó cediendo el resultado.

Con este marcador, México ahora dirige su atención a su siguiente compromiso en la fase de grupos, cuando enfrente a la Selección de Italia de béisbol. El encuentro se disputará el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, nuevamente en el Daikin Park de Houston. México inició su participación en el torneo con victoria 8-2 ante Gran Bretaña el 6 de marzo. Posteriormente consiguió su resultado más amplio al derrotar 16-0 a Brasil en seis entradas. Tras esos triunfos, el equipo llegó al duelo ante Estados Unidos con buen ritmo, aunque terminó registrando su primer tropiezo. El partido ante Italia será determinante para las aspiraciones del conjunto mexicano en el Grupo B, ya que podría definir su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Publicidad

Temas

resultados

Localizaciones

Houston

