‘Marchas de 8M en México fueron mayoritariamente pacíficas’; feminismo no es compatible con la derecha, afirma Sheinbaum

La mandataria destacó que en la Ciudad de México , donde se concentra una de las marchas más numerosas del país, la movilización transcurrió principalmente en un ambiente de protesta ordenada.

Las movilizaciones realizadas en México con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) se llevaron a cabo mayoritariamente de manera pacífica , afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo .

De acuerdo con su declaración, miles de mujeres participaron para visibilizar problemáticas relacionadas con la violencia de género, los feminicidios y la exigencia de justicia para las víctimas.

“Fue una marcha de mujeres pacífica, con el mandato de alto a la violencia contra las mujeres, además de otras demandas”, expresó la presidenta al referirse al carácter general de la movilización.

ACTOS AISLADOS Y POSTURA DEL GOBIERNO

A pesar de que la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, se registraron incidentes aislados protagonizados por grupos reducidos.

La presidenta explicó que estos hechos no representan el sentido principal de las movilizaciones, que estuvieron marcadas por consignas y demandas relacionadas con la seguridad de las mujeres y el respeto a sus derechos.

Sheinbaum reiteró que su gobierno no respalda las acciones violentas que puedan ocurrir durante las protestas.

También señaló que, de acuerdo con reportes preliminares, en algunos casos se detectó la participación de hombres entre las personas que realizaron actos violentos durante las marchas.

“Hubo algunos grupos muy pequeños que realizaron actos de violencia, pero la gran mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas”, indicó.

EL DEBATE SOBRE FEMINISMO Y DERECHA

Durante la conferencia matutina, la presidenta también fue cuestionada sobre la relación entre el feminismo y las corrientes políticas conservadoras.

En su respuesta, Sheinbaum sostuvo que, desde su perspectiva, el feminismo no es compatible con la ideología de derecha, al considerar que históricamente los movimientos conservadores han tenido posturas distintas frente al reconocimiento de derechos sociales.

“Desde mi punto de vista no, porque la derecha no cree en los derechos de las personas”, afirmó la mandataria.

La presidenta explicó que el movimiento feminista forma parte de una lucha más amplia relacionada con la defensa de distintos derechos sociales.

Entre ellos mencionó:

· derechos de las mujeres

· derechos de los pueblos indígenas

· derechos de los trabajadores

En su análisis, señaló que algunos sectores conservadores históricamente han mostrado resistencia a cambios sociales vinculados con la participación de las mujeres en la vida pública y la diversidad social.

UN MOVIMIENTO SOCIAL CADA VEZ MÁS VISIBLE

Las marchas del 8 de marzo se han consolidado en los últimos años como una de las movilizaciones sociales más visibles en México.

Cada año, miles de mujeres salen a las calles para expresar demandas relacionadas con la igualdad de derechos, el fin de la violencia de género y la justicia en casos de feminicidio.

DATOS CURIOSOS

· El 8 de marzo es reconocido mundialmente como el Día Internacional de la Mujer, una fecha dedicada a visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres.

· En México, las marchas del 8M se realizan en decenas de ciudades y suelen reunir a miles de participantes cada año.

· El color morado es uno de los símbolos más representativos del movimiento feminista a nivel internacional.

· Las consignas relacionadas con feminicidios, justicia e igualdad suelen ser el eje central de las manifestaciones en el país.