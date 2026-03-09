Aumentan incautaciones de droga en Coahuila; predominan hallazgos de mariguana

Los aseguramientos de droga en territorio coahuilense se dispararon 66 por ciento durante febrero, mientras la mariguana se mantiene como la sustancia ilícita que más se incauta en la entidad.

Un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) consigna que en febrero de 2026 se ejecutaron en Coahuila 20 operativos que resultaron en el aseguramiento de drogas.

En esas acciones se incautaron 25.3 kilogramos de mariguana, 558 gramos de metanfetamina y siete vehículos relacionados con diversos delitos.

Igual que en enero, la mariguana fue la droga más encontrada durante los operativos de la FGR. En ambos meses la cantidad fue similar.

En ese sentido, en el informe anterior sobre los hallazgos de enero de 2026, la FGR indicó que en los operativos se decomisaron 25 kilos 421 gramos de mariguana y dos kilos de metanfetamina, además de 20 vehículos.

Por otro lado, en el informe de febrero también se observa que incluso la cantidad de metanfetamina asegurada disminuyó a una tercera parte de los hallazgos que se obtuvieron durante el primer mes del año.

En contraste, la incidencia que sí tuvo un incremento fue la de la cifra global de aseguramientos, que pasó de un mes a otro de 12 a 20.

Aún cuando los decomisos contra las drogas han prevalecido, la cantidad de mariguana asegurada en los dos primeros meses del año no tiene punto de comparación con los reportes del último mes de 2025, cuando la FGR aseguró 678 kilos 350 gramos de mariguana, además de otros dos kilos 221 gramos de metanfetamina.

Finalmente, la FGR también informó que durante febrero de 2026 también se iniciaron indagatorias por delitos relacionados con armas e hidrocarburos, además de que se resguardaron inmuebles relacionados con diversos ilícitos.