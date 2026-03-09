Aumentan incautaciones de droga en Coahuila; predominan hallazgos de mariguana

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 9 marzo 2026
    Aumentan incautaciones de droga en Coahuila; predominan hallazgos de mariguana
    Las cifras de droga incautada en el arranque de 2026 son menores a las que se registraron al cierre de 2025. CUARTOSCURO

Entre enero y febrero de 2026 subieron 66% los aseguramientos de sustancias ilícitas en territorio coahuilense, según la FGR

Los aseguramientos de droga en territorio coahuilense se dispararon 66 por ciento durante febrero, mientras la mariguana se mantiene como la sustancia ilícita que más se incauta en la entidad.

Un informe de la Fiscalía General de la República (FGR) consigna que en febrero de 2026 se ejecutaron en Coahuila 20 operativos que resultaron en el aseguramiento de drogas.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales

En esas acciones se incautaron 25.3 kilogramos de mariguana, 558 gramos de metanfetamina y siete vehículos relacionados con diversos delitos.

Igual que en enero, la mariguana fue la droga más encontrada durante los operativos de la FGR. En ambos meses la cantidad fue similar.

En ese sentido, en el informe anterior sobre los hallazgos de enero de 2026, la FGR indicó que en los operativos se decomisaron 25 kilos 421 gramos de mariguana y dos kilos de metanfetamina, además de 20 vehículos.

Por otro lado, en el informe de febrero también se observa que incluso la cantidad de metanfetamina asegurada disminuyó a una tercera parte de los hallazgos que se obtuvieron durante el primer mes del año.

En contraste, la incidencia que sí tuvo un incremento fue la de la cifra global de aseguramientos, que pasó de un mes a otro de 12 a 20.

Aún cuando los decomisos contra las drogas han prevalecido, la cantidad de mariguana asegurada en los dos primeros meses del año no tiene punto de comparación con los reportes del último mes de 2025, cuando la FGR aseguró 678 kilos 350 gramos de mariguana, además de otros dos kilos 221 gramos de metanfetamina.

Finalmente, la FGR también informó que durante febrero de 2026 también se iniciaron indagatorias por delitos relacionados con armas e hidrocarburos, además de que se resguardaron inmuebles relacionados con diversos ilícitos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Drogas
Seguridad
A20

Organizaciones


FGR

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Autoridades estatales y federales iniciaron el operativo 2026 de combate y prevención de incendios forestales con brigadas especializadas, aeronaves y tecnología para proteger las zonas serranas de Coahuila.

Arranca Coahuila operativo 2026 contra incendios forestales
La legisladora señaló que la utilización de imágenes alusivas a funcionarios públicos en material de promoción política podría contravenir disposiciones en materia electoral.

Señala presidenta del Congreso de Coahuila propaganda con silueta de Sheinbaum
La ampliación de la carretera a Derramadero, que actualmente registra un avance cercano al 70 por ciento, podría concluir hasta noviembre de este año, informó el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Para noviembre, entrega de la carretera Saltillo-Zacatecas (tramo a Derramadero)
La presencia de elementos de policía durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Saltillo generó debate en redes sociales entre asistentes y colectivas participantes.

¿Qué pasó en la marcha 8M en Saltillo? Presencia policiaca, motivo de debate
Agrupaciones de danza folklórica se presentaron en el Paseo Capital durante el espectáculo “Mujeres que Danzan”, evento que reunió a familias y visitantes en el Centro Histórico de Saltillo.

Saltillo impulsa cultura en calles y colonias con danza, arte urbano y talleres para familias

Bajo el cobijo de Sheinbaum

Bajo el cobijo de Sheinbaum
México, arenas movedizas para el Mundial

México, arenas movedizas para el Mundial
true

¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (I)