Se estancan salarios en la industria de Coahuila; los de gobierno, los que más han disminuido

El salario promedio de trabajadores de la industria manufacturera de Coahuila registró altibajos y señales de estancamiento, tras ubicarse en el lugar 7 en el ranking desagregado por sector productivo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó, dentro de su índice de pobreza laboral, los datos correspondientes al último trimestre de 2025 sobre la evolución de los ingresos en los hogares del País y, en ese sentido, se detalla el promedio de ingreso laboral por cada sector económico.

En el caso de Coahuila, el estudio arroja que la manufactura, que es de las más predominantes en la entidad, aparece con el sexto salario promedio más alto, con nueve mil 605 pesos al cierre de 2025, frente a los nueve mil 332 pesos, es decir, tuvo un incremento de 272 pesos.

Sin embargo, durante 2025 presentó altibajos, pues en el segundo trimestre alcanzó hasta nueve mil 869 pesos de ingreso mensual, es decir, tuvo un decremento hacia el cierre del año.

Los datos dicen que aunque en la última década se han registrado márgenes por debajo de los siete mil pesos, el primer ingreso superior a los nueve mil 451 pesos se registró desde el 2005.

EL RANKING

La industria extractiva y de la electricidad es el sector con el ingreso mensual promedio más alto de la entidad, con 11 mil 881 pesos. El indicador resulta tomando en cuenta la masa salarial total de cada sector, dividido entre las personas que trabajan para él, por lo que los salarios varían según el cargo de cada empleado.

El estudio también detalla que en la industria extractiva y de electricidad, donde se contemplan trabajos de minería y otros relacionados con hidrocarburos y medioambientales, el ingreso promedio de sus trabajadores tuvo un aumento de 459.58 pesos entre el último trimestre de 2024 y el de 2025.

Por otro lado, el segundo sector económico con mayor ingreso promedio en Coahuila fue el de los trabajadores de gobierno y de organismos internacionales, con 11 mil 444 pesos mensuales por empleado. Sin embargo, el salario tuvo una disminución de mil 25 pesos en el último año, pues en el último trimestre de 2024 era de 12 mil 470 pesos.

Servicios sociales (que incluye trabajos en salud mental, educación privada, hospitales privados y organizaciones no gubernamentales) fue el rubro económico con el tercer ingreso promedio más alto, con 11 mil 339 pesos, pese a que tuvo una caída de 165 pesos entre el cierre de 2024 y el de 2025.

Después está el sector de servicios profesionales, financieros y corporativos, que tuvo un crecimiento de 147 pesos al pasar de 10 mil 87 a 10 mil 235 pesos en un año. Asimismo el sector de transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento pasó de 10 mil 368 a 10 mil 467 pesos, un alza de 99 pesos.

Por debajo aparece el sector de la construcción, que pasó de nueve mil 724 a nueve mil 684 pesos de ingreso, una disminución de 40 pesos.

En contraste, los sectores con los salarios más bajos del Estado son el comercio, que tuvo un ligero incremento al pasar de siete mil 410 a siete mil 525 pesos del 2024 al 2025; y la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, que pasó de siete mil 216 a seis mil 564 pesos.