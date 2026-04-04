Ingresa nuevo Frente Frío 43 a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y fuertes vientos a estos estados

Para este sábado, el frente frío 43 y su masa de aire polar recorrerán el norte y noreste de México, interaccionarán con un canal de baja presión, además de inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera y una amplia vaguada en altura, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ; lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y San Luis Potosí, las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas.

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Asimismo, se pronostican vientos fuertes y posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, el ingreso de humedad, del océano Pacífico y golfo de México y los efectos de la vaguada en altura, propiciarán lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz (centro) y Chiapas.

Para el domingo, el frente frío 43 y su masa de aire polar se desplazarán gradualmente sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, ocasionarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y caída de granizo en el noreste, oriente y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas; así como chubascos y lluvias fuertes en el norte y centro del país.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).

Canales de baja presión en el interior del país, aunados a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano P acífico y golfo de México, originarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del occidente y sur del territorio nacional.

A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de viento de 70 a 90 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional.

Prevalecerá la onda de calor en zonas de Jalisco (centro, sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste, centro y sur) y Oaxaca (centro, este y sureste).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 14 y máxima de 27 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 26 y una mínima de 13 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 26 y mínima de 12.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz (centro) y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco y Tabasco.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste), Durango, Coahuila, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h con posible formación de torbellinos o tornados: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California.

Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.