Ingresa nuevo Frente Frío a México; heladas de -15 grados, nieve y lluvias para estos estados

Para este miércoles, el nuevo frente frío 28 y su masa de aire polar que se desplazarán sobre el norte del país, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente el golfo de México, y con una vaguada en altura sobre el norte de dicha región, originarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca); e intervalos de chubascos en Yucatán, Campeche y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Un nuevo frente frío se aproxima al norte del territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, nevadas, tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante el jueves, el frente frío 28 se desplazará rápidamente sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura , originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico generará lluvias puntuales fuertes en Chiapas y Oaxaca; e intervalos de chubascos en Guerrero, con posible caída de granizo en Estado de México, Ciudad de México, Puebla e Hidalgo.

Estas condiciones reforzarán el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla en zonas montañosas del norte, centro, oriente, sur y sureste del país. Asimismo, se prevén rachas de viento de 50 a 70 km/h en el norte y noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de “Norte” durante la tarde, con rachas de viento de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz.

El viernes, el frente frío 28 ingresará al mar Caribe y dejará de afectar al país, mientras que la masa de aire polar asociada comenzará a modificar sus características.

La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, además de bancos de niebla matutinos; así como ambiente fresco a templado en el sureste mexicano y la península de Yucatán. A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 60 a 80 km/h en Veracruz (centro y sur); y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El sábado, el frente frío y su masa de aire polar se desplazarán rápidamente sobre el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, además del golfo de México, en interacción con una nueva vaguada en altura , ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las regiones mencionadas. A su vez, continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con bancos de niebla matutinos en zonas montañosas de las mencionadas regiones (incluido el Valle de México).

En el transcurso del viernes, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México, en donde se prevén vientos con rachas de 40 a 60 km/h.

A su vez, durante la noche del sábado, se prevé un nuevo evento de “Norte” con rachas de viento de 30 a 50 km/h en Tamaulipas y Veracruz; además de rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

En el periodo de pronóstico, ingreso de humedad del océano Pacífico aunado a divergencia incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del país.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este miércoles, una mínima de 3 y máxima de 15 grados, con cielo nublado, el jueves tendremos una máxima de 14 y una mínima de 3 grados, finalmente para el viernes, una máxima de 18 y mínima de 6.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo, Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua Durango y Zacatecas.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Estado de México y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Evento de “Norte” de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Tamaulipas y golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.