Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha de registro y requisitos para recibir 9 mil pesos

El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro volverá a abrir una nueva etapa de vinculaciones durante junio de 2026, por lo que miles de jóvenes ya se preparan para iniciar su registro y asegurar un lugar dentro de esta iniciativa impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Actualmente, la plataforma oficial mantiene activo el registro para nuevos usuarios, aunque las vinculaciones con centros de trabajo únicamente se habilitan en fechas específicas. Luego de los procesos realizados en febrero y abril, la siguiente convocatoria se espera para el próximo 1 de junio de 2026. Uno de los puntos más importantes para quienes desean ingresar al programa es que los espacios suelen agotarse rápidamente, especialmente en ciudades con una alta demanda. Por ello, las autoridades recomiendan tener la cuenta activa y la documentación preparada antes de la apertura oficial.

¿Cuánto paga Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026? Durante 2026, los beneficiarios reciben un apoyo económico mensual de 9 mil 582.47 pesos, monto ajustado conforme al salario mínimo vigente en México. El depósito se realiza directamente a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios ni cobro de comisiones. Además del apoyo económico, los participantes reciben capacitación laboral durante 12 meses en centros de trabajo registrados en el programa. Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro Las personas interesadas en formar parte del programa deben cumplir con dos condiciones principales: - Tener entre 18 y 29 años - No estudiar ni trabajar al momento del registro - Además, la plataforma solicita los siguientes documentos: - Identificación oficial vigente - CURP actualizada - Comprobante de domicilio reciente - Fotografía con el rostro descubierto - Carta compromiso donde el aspirante declare que no estudia ni trabaja

Una vez que el usuario crea su cuenta y carga sus documentos, el sistema realiza una validación de información. Después, el aspirante puede seleccionar el área de capacitación que más le interese, como administración, ventas, atención al cliente, oficios u otras especialidades disponibles. Así funciona el proceso de vinculación Tras completar el registro, el siguiente paso consiste en elegir un centro de trabajo disponible dentro de la plataforma. Posteriormente, el joven agenda una entrevista y el centro seleccionado tiene hasta cuatro días para aceptar o rechazar la solicitud. Debido a la alta demanda, especialistas recomiendan ingresar al sistema desde el primer día de la convocatoria para aumentar las posibilidades de conseguir un lugar.

Seguro médico y constancia oficial Otro de los beneficios que ofrece el programa es el acceso al seguro médico del IMSS durante todo el periodo de capacitación. La cobertura incluye enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo. Al finalizar los 12 meses de capacitación, cada aprendiz recibe una constancia oficial de habilidades emitida a través de la plataforma. Este documento acredita la experiencia adquirida y puede utilizarse para fortalecer el currículum y facilitar la búsqueda de empleo.

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