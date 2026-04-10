Vacantes Mundial 2026 en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Gobierno ofrece 9,582 pesos y seguro del IMSS
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El Gobierno de México abrió espacios para integrarse como “Jóvenes Embajadores del Mundial”: la convocatoria está ligada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y contempla apoyo mensual, cobertura médica del IMSS y capacitación en turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes
La Copa del Mundo de 2026 también abrirá una puerta laboral en México. El Gobierno federal confirmó el arranque de la estrategia Jóvenes Embajadores del Mundial, con la que personas de entre 18 y 29 años podrán integrarse a centros de trabajo vinculados con la atención del torneo y recibir un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS.
De acuerdo con la información oficial, esta modalidad forma parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y está enfocada en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes, en el marco del llamado Mundial Social.
La capacitación se realizará en centros de trabajo ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, entidades clave para la organización y el impacto del evento internacional.
Uno de los puntos más llamativos es que el beneficio no se limita únicamente al periodo de competencia.
El Gobierno señaló que, una vez concluido el Mundial, las y los participantes continuarán su capacitación hasta completar los 12 meses que contempla el programa, por lo que el apoyo económico y la cobertura médica se mantienen dentro de ese esquema.
Para postularse, los requisitos son claros: tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando y no contar con empleo al momento del registro.
El proceso arranca en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los aspirantes deben crear su cuenta, revisar los espacios disponibles, elegir el centro de trabajo que mejor se ajuste a su perfil y subir la documentación solicitada.
Después, deben contactar al responsable del centro para acordar una entrevista y esperar respuesta, la cual debe llegar en un plazo máximo de cuatro días naturales.
Así, el Mundial 2026 no solo comienza a mover la expectativa deportiva en México, sino también el mercado de oportunidades para jóvenes que buscan una primera experiencia laboral formal, con ingreso mensual, capacitación y acceso a seguridad social, dentro de una vitrina global que pondrá al país bajo los reflectores.