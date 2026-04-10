Vacantes Mundial 2026 en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Gobierno ofrece 9,582 pesos y seguro del IMSS

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 10 abril 2026
    Vacantes Mundial 2026 en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Gobierno ofrece 9,582 pesos y seguro del IMSS
    El programa Jóvenes Embajadores del Mundial ofrece 9,582 pesos mensuales y seguro médico del IMSS a participantes que colaboren en actividades rumbo al Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

El Gobierno de México abrió espacios para integrarse como “Jóvenes Embajadores del Mundial”: la convocatoria está ligada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y contempla apoyo mensual, cobertura médica del IMSS y capacitación en turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes

La Copa del Mundo de 2026 también abrirá una puerta laboral en México. El Gobierno federal confirmó el arranque de la estrategia Jóvenes Embajadores del Mundial, con la que personas de entre 18 y 29 años podrán integrarse a centros de trabajo vinculados con la atención del torneo y recibir un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS.

De acuerdo con la información oficial, esta modalidad forma parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y está enfocada en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes, en el marco del llamado Mundial Social.

La capacitación se realizará en centros de trabajo ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, entidades clave para la organización y el impacto del evento internacional.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/emergencia-en-miami-el-plantel-del-america-se-queda-en-florida-tras-falla-en-vuelo-de-concachampions-FG19866289

Uno de los puntos más llamativos es que el beneficio no se limita únicamente al periodo de competencia.

El Gobierno señaló que, una vez concluido el Mundial, las y los participantes continuarán su capacitación hasta completar los 12 meses que contempla el programa, por lo que el apoyo económico y la cobertura médica se mantienen dentro de ese esquema.

Para postularse, los requisitos son claros: tener entre 18 y 29 años, no estar estudiando y no contar con empleo al momento del registro.

El proceso arranca en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los aspirantes deben crear su cuenta, revisar los espacios disponibles, elegir el centro de trabajo que mejor se ajuste a su perfil y subir la documentación solicitada.

Después, deben contactar al responsable del centro para acordar una entrevista y esperar respuesta, la cual debe llegar en un plazo máximo de cuatro días naturales.

https://vanguardia.com.mx/deportes/automovilismo/gianpiero-lambiase-deja-red-bull-y-ficha-por-mclaren-que-pasara-con-max-verstappen-BB19904225

Así, el Mundial 2026 no solo comienza a mover la expectativa deportiva en México, sino también el mercado de oportunidades para jóvenes que buscan una primera experiencia laboral formal, con ingreso mensual, capacitación y acceso a seguridad social, dentro de una vitrina global que pondrá al país bajo los reflectores.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Jóvenes Construyendo El Futuro
Gobierno
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX
Guadalajara
Monterrey

Personajes


Claudia Sheinbaum

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
La Mandataria adelantó que sostendrá una reunión en los próximos días, una vez que existan acuerdos con productores y comercializadores.

Sheinbaum admite alzas y promete ‘saltar’ intermediarios con el PACIC
Desde el Congreso Local, buscan garantizar que servicios estéticos cumplan con normas de seguridad e higiene.

Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila
La obra forma parte del programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”.

Avanza modernización de Camino del Real en Ramos Arizpe; mejorará movilidad y seguridad
El superávit de la balanza turística cedió 8.3 por ciento en febrero y ligó su tercera caída a tasa anual para colocarse en 2 mil 213 millones de dólares.

Tienen ingresos turísticos en México un leve avance de 0.4% en febrero
La cúrcuma, por su gran poder antiinflamatorio, es un potente aliado para combatir la astenia.

Astenia primaveral: cómo la cúrcuma ayuda a combatir el cansancio de temporada
Desde el 9 de enero, el registro de usuarios de telefonía móvil será obligatorio en todo México. Para quienes ya cuentan con una línea activa, el plazo máximo para cumplir con este requisito será el 30 de junio de 2026.

Fecha límite para vincular celular a la CURP: ¿qué pasa si no lo hago y quiénes están exentos?
Stefano Gabbana renuncia a la presidencia de Dolce &amp; Gabbana.

Stefano Gabbana dice adiós a Dolce & Gabbana: ¿la renuncia fue por problemas de dinero?