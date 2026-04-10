Vacantes Mundial 2026 en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Gobierno ofrece 9,582 pesos y seguro del IMSS

La Copa del Mundo de 2026 también abrirá una puerta laboral en México. El Gobierno federal confirmó el arranque de la estrategia Jóvenes Embajadores del Mundial, con la que personas de entre 18 y 29 años podrán integrarse a centros de trabajo vinculados con la atención del torneo y recibir un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico del IMSS.

De acuerdo con la información oficial, esta modalidad forma parte de Jóvenes Construyendo el Futuro y está enfocada en actividades de turismo, cultura, hospitalidad y atención a visitantes, en el marco del llamado Mundial Social.

La capacitación se realizará en centros de trabajo ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, entidades clave para la organización y el impacto del evento internacional.