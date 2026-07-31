Jóvenes Construyendo el Futuro, estas faltas pueden suspender el pago de 9 mil 500 pesos y causar la baja definitiva

Aunque el objetivo principal es facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, las reglas de operación contemplan diversas situaciones que pueden llevar a la suspensión temporal del apoyo o, en casos más graves, a la baja definitiva del programa.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro busca brindar capacitación laboral y un apoyo económico mensual a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan. Sin embargo, para mantener este beneficio es indispensable cumplir con los lineamientos establecidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) .

Estas medidas buscan garantizar que los recursos públicos sean destinados a quienes realmente participan en el proceso de capacitación y cumplen con las obligaciones adquiridas desde el momento de su incorporación.

¿QUÉ FALTAS PUEDEN PROVOCAR LA SUSPENSIÓN DEL APOYO?

Uno de los aspectos más importantes para conservar el apoyo económico es la asistencia regular al centro de trabajo asignado. Las inasistencias sin justificación pueden afectar la permanencia del beneficiario dentro del programa.

Además de cumplir con el horario acordado, los participantes deben respetar las actividades de capacitación establecidas por el tutor y mantener una comunicación constante en caso de que exista alguna situación extraordinaria que les impida asistir.

De acuerdo con las reglas del programa, también pueden derivar en sanciones otras conductas que incumplan los compromisos aceptados por el aprendiz durante su estancia en el centro de capacitación.

DOCUMENTOS FALSOS Y DATOS INCORRECTOS PUEDEN DERIVAR EN LA BAJA

Uno de los motivos más graves de incumplimiento es proporcionar documentación falsa o alterar información durante el proceso de registro o permanencia en Jóvenes Construyendo el Futuro.

Si las autoridades detectan inconsistencias en los documentos o comprueban que la información proporcionada es falsa, el beneficiario puede perder el apoyo económico y ser dado de baja de manera definitiva, además de enfrentar las consecuencias administrativas o legales que correspondan.

El programa también contempla la cancelación del registro cuando se detecta que una persona no cumple con los requisitos de elegibilidad o proporciona datos que no corresponden con su situación real.

OTRAS CAUSAS DE BAJA DEFINITIVA

Además de la documentación falsa, existen otras circunstancias que pueden ocasionar la salida definitiva del programa. Entre ellas se encuentran el abandono de la capacitación, el incumplimiento reiterado de las actividades asignadas o la realización de acciones contrarias a las reglas de operación.

La STPS señala que tanto los aprendices como los centros de trabajo deben respetar los lineamientos establecidos para garantizar que la capacitación se desarrolle en condiciones adecuadas y con transparencia.

Antes de aplicar una baja definitiva, las autoridades pueden revisar cada caso conforme a los procedimientos establecidos en las reglas de operación, con el fin de determinar si existió algún incumplimiento que justifique la cancelación del apoyo.

REGISTRO EN AGOSTO

A partir del próximo 1 de agosto, las y los jóvenes registrados en Jóvenes Construyendo el Futuro podrán postularse a un centro de trabajo pues el programa abrirá un nuevo periodo de vinculaciones, el cuarto en lo que va de este año.

Durante esta etapa, las personas aspirantes deberán ingresar a su cuenta en la plataforma digital, revisar los espacios disponibles y postularse al centro de trabajo cuyo plan de actividades les agrade más.

La apertura es focalizada, por lo que se dará prioridad a municipios y localidades con mayor vulnerabilidad y rezago social. Antes de realizar una postulación, es necesario consultar el mapa de focalización para conocer la disponibilidad en cada municipio.

En el mapa, las y los aspirantes podrán verificar si su municipio se encuentra abierto, cerrado o si ya alcanzó la meta de atención establecida para este periodo.

BENEFICIOS QUE OFRECE JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

Las reglas de operación establecen que los participantes pueden permanecer en el programa hasta por 12 meses, periodo en el que reciben distintos beneficios financiados por el Gobierno federal.

Entre los apoyos más importantes se encuentra una beca mensual de 9,582.47 pesos, equivalente al salario mínimo vigente en 2026, además de cobertura médica del IMSS durante todo el tiempo que dure la capacitación.

Al concluir el proceso, los aprendices obtienen una constancia oficial que acredita las habilidades adquiridas, documento que puede facilitar su incorporación al mercado laboral formal. Además, el programa da prioridad a jóvenes que viven en municipios, colonias o localidades con altos índices de pobreza o violencia, así como a integrantes de grupos históricamente discriminados.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE

La convocatoria está abierta para jóvenes interesados en capacitarse y también para empresas o negocios que deseen participar como tutores.

Para formar parte del programa como aprendiz es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

· Tener entre 18 y 29 años al momento del registro.

· Residir legalmente en México.

· No estar inscrito en ninguna institución educativa.

· No contar con un empleo formal ni estar trabajando al momento de solicitar el ingreso.

Las autoridades reiteraron que el trámite es completamente gratuito y que todo el proceso se realiza directamente a través de la plataforma oficial.

CÓMO HACER EL REGISTRO EN LA PLATAFORMA OFICIAL

El proceso de inscripción se realiza en línea mediante la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los interesados deben crear un perfil como Aprendiz.

Después de ingresar sus datos personales, los aspirantes deberán cargar la documentación solicitada por el sistema para su validación. Una vez concluido este paso, podrán consultar los centros de trabajo disponibles y elegir el que mejor se adapte a sus intereses profesionales y a la ubicación de su domicilio.

Posteriormente, será posible dar seguimiento al proceso desde la misma plataforma, donde también se informará sobre la aceptación al programa y la entrega de los apoyos económicos correspondientes.