¿La Constancia de Situación Fiscal es obligatoria para poder facturar?... esto dice el SAT

La autoridad fiscal explicó que condicionar la facturación a la entrega de este documento constituye una práctica indebida. Esta conducta está contemplada como infracción en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación , lo que implica consecuencias legales para quien la aplique.

En medio de dudas recurrentes entre contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) fue contundente: la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es obligatoria para emitir una factura electrónica o CFDI .

“No es un requisito obligatorio”, ha reiterado el SAT a través de sus canales oficiales, dejando claro que los contribuyentes no están obligados a compartir este documento para poder obtener una factura.

LOS DATOS QUE REALMENTE SE NECESITAN

Para emitir correctamente una factura, el SAT señala que únicamente se requieren datos básicos del contribuyente, los cuales pueden compartirse sin necesidad de presentar la constancia completa.

Entre los elementos indispensables se encuentran el RFC, el nombre o razón social, el código postal y el régimen fiscal. Esta información puede concentrarse en la llamada Cédula de datos fiscales, evitando así la exposición de información sensible.

• RFC

• Nombre o razón social

• Código postal

• Régimen fiscal

Este esquema busca simplificar el proceso y proteger los datos personales, evitando que se compartan documentos que contienen información más amplia de la necesaria.

MULTAS Y PRÁCTICAS QUE SIGUEN VIGENTES

El SAT también advirtió que exigir la Constancia de Situación Fiscal puede derivar en sanciones económicas importantes. Las multas por esta práctica oscilan entre los 21,420 pesos y los 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad del caso.

Además, la autoridad fiscal aclaró que esta exigencia no solo ocurre en comercios, sino también en entornos laborales. En ese sentido, enfatizó que los empleadores tampoco deben solicitar la constancia a sus trabajadores para el timbrado de nómina.

“Es una práctica indebida que debe eliminarse”, ha señalado el organismo, al reconocer que esta solicitud se ha normalizado en distintos sectores, pese a no estar permitida por la legislación vigente.

DATOS SENSIBLES Y UNA PRÁCTICA EN REVISIÓN

La relevancia de este tema radica en el tipo de información que contiene la CSF, ya que incluye datos como actividades económicas, obligaciones fiscales y domicilio fiscal, considerados de carácter sensible.

Por ello, el SAT insiste en que este documento no debe compartirse sin una justificación válida. Para quienes necesiten obtenerlo, existen canales oficiales como el portal del SAT, la aplicación SAT Móvil o el sistema SAT ID.

Actualmente, la autoridad mantiene el llamado a erradicar esta práctica, subrayando que los contribuyentes tienen derecho a facturar sin entregar su constancia y que cualquier condicionamiento puede ser sujeto de revisión y sanción.