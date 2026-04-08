¿Aún no te cae tu saldo a favor del SAT?... revelan cuál es el tiempo promedio para devoluciones

“Es básicamente un dinero que pagaste de más”, explican especialistas fiscales. Este escenario puede presentarse por diversas razones, como deducciones personales elevadas o retenciones mayores al ISR realmente causado.

El cálculo se realiza al comparar los ingresos reportados con los impuestos retenidos o pagados durante el ejercicio fiscal. Si el resultado es positivo para el contribuyente, el organismo reconoce ese excedente como un monto a devolver.

Cada año, miles de contribuyentes en México esperan un resultado específico tras presentar su Declaración Anual : el llamado saldo a favor . Este ocurre cuando el sistema del SAT detecta que se pagaron más impuestos de los que correspondían.

EL TIEMPO PROMEDIO DE DEVOLUCIÓN

Una de las principales inquietudes es cuánto tarda el depósito. De acuerdo con información oficial del SAT, el tiempo promedio para recibir el saldo a favor es de aproximadamente tres días.

Sin embargo, el marco legal establece un plazo más amplio. Según el Código Fiscal de la Federación, la autoridad tiene hasta 40 días para realizar la devolución, lo que deja un margen considerable en función de cada caso.

Un dato curioso es que, tras la Declaración Anual 2025, el organismo ha autorizado más de 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones, beneficiando a más de 608 mil contribuyentes, lo que refleja el volumen de recursos que se gestionan en este proceso.

¿QUÉ PASA SI EL RESULTADO ES EN CONTRA?

No todos los contribuyentes obtienen un saldo positivo. En algunos casos, el resultado es un saldo en contra, lo que significa que se pagaron menos impuestos de los correspondientes.

Esto suele suceder cuando no hubo suficientes retenciones durante el año o cuando existen ingresos adicionales que no fueron considerados en los pagos provisionales.

En estos casos, el SAT determina el monto pendiente y el contribuyente debe cubrirlo para regularizar su situación fiscal.

CLAVES PARA ENTENDER TU DECLARACIÓN

El resultado de la Declaración Anual depende de múltiples factores, desde el nivel de ingresos hasta el uso de deducciones personales autorizadas por la ley.

Entre los elementos que pueden influir destacan:

• Deducciones personales

• Retenciones de ISR

• Ingresos adicionales

Comprender estos aspectos permite interpretar mejor el resultado fiscal y anticipar si se tendrá un saldo a favor o en contra.