Declaración anual 2026: ¿Cómo saber en qué estatus está mi devolución del SAT?

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/ 9 abril 2026
    Declaración anual 2026: ¿Cómo saber en qué estatus está mi devolución del SAT?
    Si ya presentaste tu declaración anual 2026 y obtuviste saldo a favor, puedes revisar el estatus de tu devolución en minutos desde el portal del SAT. Foto: Especial

Aquí te explicamos cómo hacerlo y cuánto tarda el depósito.

La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes en México buscan saber cuándo recibirán su devolución de impuestos. Si eres una persona física que ya cumplió con este trámite y obtuvo saldo a favor, consultar el estatus de tu devolución es un proceso sencillo que puedes realizar en línea.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este año se espera superar los 11.4 millones de declaraciones presentadas, lo que refleja un incremento respecto al ejercicio anterior. Esto también implica una mayor demanda en los procesos de devolución automática.

https://vanguardia.com.mx/informacion/aun-no-te-cae-tu-saldo-a-favor-del-sat-revelan-cual-es-el-tiempo-promedio-para-devoluciones-DG19864766

¿Cómo consultar el estatus de tu devolución de impuestos?

Revisar el estado de tu devolución es clave para saber si tu dinero está en proceso, fue aprobado o requiere alguna acción adicional. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Paso a paso en el portal del SAT

1. Ingresa al sitio oficial del SAT

2. Da clic en “continuar en el sitio”

3. Accede a “más trámites y servicios”

4. Selecciona “constancias, devoluciones y notificaciones”

5. Entra a “devoluciones y compensaciones”

6. Haz clic en “estado de tu devolución”

7. Ingresa con tu RFC y contraseña o con tu e.firma

8. Dirígete a “consulta de trámites”

9. Selecciona “devolución automática de ISR” del ejercicio 2025

10. Da clic en “mostrar solicitudes”

En esta sección podrás ver si tu devolución está en validación, rechazada o en proceso de pago.

$!Revisar el estado de tu devolución es clave para saber si tu dinero está en proceso.
Revisar el estado de tu devolución es clave para saber si tu dinero está en proceso. Foto: Especial

¿Cuánto tarda el SAT en devolver el dinero?

Por ley, el SAT tiene hasta 40 días hábiles para realizar la devolución del saldo a favor. Sin embargo, la autoridad fiscal ha señalado que, en el caso de devoluciones automáticas, el tiempo promedio podría ser de aproximadamente 4.5 días.

Este plazo aplica principalmente cuando la información precargada no presenta inconsistencias o modificaciones, lo que agiliza el proceso de validación.

Requisitos clave para recibir tu devolución

Dependiendo del monto a devolver, los requisitos pueden variar:

- Si el saldo a favor es menor a 10,000 pesos, puedes acceder con tu -contraseña

- Si es igual o mayor a 10,001 pesos, será necesario contar con tu e.firma

- Es importante que tu cuenta CLABE esté correcta y registrada en el sistema

- Cumplir con estos puntos puede evitar retrasos o rechazos en tu solicitud.

¿Qué hacer si tu devolución está en proceso o fue rechazada?

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-sat-puede-congelar-mi-dinero-guia-para-que-recibas-tu-saldo-a-favor-en-tiempo-record-en-abril-2026-BD19832892

Si al consultar el estatus detectas que tu devolución está en revisión, es recomendable esperar el tiempo estimado. En caso de rechazo, deberás verificar posibles inconsistencias en tu declaración, como errores en deducciones, datos bancarios o ingresos reportados.

La declaración anual 2026 no solo es una obligación fiscal, también es una oportunidad para recuperar saldo a favor. Mantenerte informado y revisar constantemente el estatus de tu devolución te permitirá tener mayor control sobre tu dinero y evitar contratiempos en el proceso.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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