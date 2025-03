Las noticias más importantes del 12 de marzo en México

CLIMA

➔ Temperaturas de -15 grados y fuertes lluvias: Prepárese... Frente Frío 34 azotará a México con caída de Aguanieve, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Se encarecen en EU acero y aluminio, por anuncios de aranceles de Trump: Los fabricantes estadounidenses están pagando precios mucho más altos por el aluminio, acero e incluso cobre que las plantas rivales en el extranjero

➔ Sheinbaum esperará al 2 de abril para responder a aranceles de EU... plantea tarifas recíprocas: México evalúa la posibilidad de imponer tarifas en respuesta a los aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio, mientras el gobierno espera hasta el 2 de abril para tomar una decisión

➔ ¿Qué había en el ‘campo de exterminio’ en Reynosa, Tamaulipas? Esto se sabe: Este predio está ubicado al poniente de Reynosa, Tamaulipas, entre las colonias Colinas del Real y Quinta San Martín

➔ Declara Cámara de Diputados constitucional prohibición de cultivo de maíz transgénico: 19 estados dieron su aval a la reforma aprobada por el Senado, por lo que ésta se remitió al Ejecutivo para su publicación en el DOF

➔ Tribunal ratifica absolución de ‘El Mochomo’, implicado en desaparición de los 43 de Ayotzinapa: ‘El Mochomo’ permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ya que también enfrenta los cargos de desaparición forzada

MUNDO

➔ Anuncia Canadá represalias contra EU por aranceles a acero y aluminio: Imponen carga de 25% a importaciones estadounidenses por un valor de 20 mil 700 millones de dólares

➔ Europa responde a Trump... Aplica aranceles a EU en productos textiles, electrodomésticos y agrícolas: La Unión Europea contraataca con aranceles a productos de EU tras las medidas de Trump sobre acero y aluminio. Descubre los sectores afectados y el impacto económico

➔ Hieren a manifestantes con gas lacrimógeno durante disturbios en Argentina; más de 150 detenidos: La protesta a favor de los derechos de los jubilados en Buenos Aires, Argentina, se tornó en un disturbio con aproximadamente 20 lesionados

COAHUILA

➔ Disminuye tasa anual de homicidios en México, según InSight Crime: InSight Crime advierte que “Sinaloa podría ser un epicentro de violencia en 2025”

➔ Acuña: Revisiones exhaustivas en la frontera generan caos vehicular: Autoridades intensifican inspecciones de seguridad en los cruces fronterizos, afectando la movilidad en ciudades mexicanas

➔ Coahuila: Docentes, en la mira de estafadores virtuales: Consultora llama a cerrar filas y blindarse contra las amenazas, vía internet o celular, a la economía familiar

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Te acuerdas de las Ficheras en el Cine Mexicano?: A luces de la modernidad el género denostaba a las mujeres; sin embargo, sus protagonistas han defendido su papel en el empoderamiento femenino

➔ ¡Nuevo live action! Lanza Disney primer tráiler de ‘Lilo & Stitch’: El remake llegará a los cines el 23 de mayo de 2025, siendo el segundo remake de acción real de Disney este año, después de Blancanieves, que se estrenará el próximo 20 de marzo

➔ Con todo y Ramos, Rayados fracasa y lo eliminan de la ‘Concachampions’ en Torreón: La eliminación marca otro tropiezo para Monterrey en competencias internacionales, donde ha enfrentado dificultades similares ante equipos de la MLS

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Sobrevivió a la tortura en prisión, se hizo abogado y hoy pelea por su justicia

➔ ¿El SAT me puede multar si no hago mi Declaración Anual 2025?: No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones económicas y, en casos graves, problemas legales.