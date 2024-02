Las noticias más importantes del 22 de febrero en México

CLIMA

➔ Anticiclón cubrirá a México; desplazará al frente frío 36 y masa de aire frío, generando temperaturas de hasta 45 grados, ausencia de lluvias y ‘surada’: ¿Adiós al Frío?... El anticiclón en niveles medio de la atmosfera mantendrá un ascenso de las temperaturas, además de escasa probabilidad de lluvia, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ AMLO es cuestionado por ‘The New York Times’ sobre financiamiento del narcotráfico a su campaña de 2018: ‘Fue amenazante’: La investigación de la DEA, de donde está basado el cuestionario, involucra a los hijos de López Obrador, quienes supuestamente recibieron dinero de organizaciones criminales.

➔ Jorge Álvarez Máynez se registra ante INE como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano: El emecista admitió que dará la vuelta a las tendencias, las cuales actualmente lo ponen en desventaja.

➔ ‘Los Tlacos’ y ‘La Familia Michoacana’ acuerdan tregua en Guerrero: El sacerdote José Filiberto Velázquez informó que los presuntos líderes acordaron un cese “al fuego”.

➔ INE prevé sanción de más de 60 millones de pesos a partidos por irregularidades en precampaña; Morena encabeza la lista: Las multas afectan a candidatos y coaliciones como Morena, PT y PVEM, así como a PAN, PRI y PRD, por actividades y gastos no reportados correctamente.

➔ Acusan a Adrián de la Garza de desviar al menos 148 mdp cuando fue Alcalde de Monterrey: La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado (UIFE) presentó esta acusación ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 12 de enero pasado.

MUNDO

➔ Confirma EU: no hay ninguna investigación contra AMLO: Descartan que exista una indagatoria por supuestos vínculos con el narcortáfico.

➔ Pide ONU medidas para reducir contaminación de vehículos pesados: Sugieren el uso de tecnologías limpias en unidades pesadas

➔ Putin es un ‘hijo de pu... loco’, dice Biden; ‘tenía razón’, respondió el presidente ruso: La explosión de lenguaje duro de Biden sigue a otras ocasiones en las que ha llamado “carnicero” y “criminal de guerra” al presidente ruso.

COAHUILA

➔ Aporta Coahuila más PIB al país que otros siete estados que tienen una mayor población: Su tasa de 3.9% en el 2022 superó a las de entidades con más habitantes como Chihuahua (3.8%), Puebla (3.4%) o Oaxaca (1.7%).

➔ Ante nearshoring, Saltillo tiene retos en vivienda y en dinámicas expansivas de la ciudad: El principal tema a afrontar será cómo ofrecer casa a toda la gente que se sumará a la sociedad con la llegada de inversiones.

➔ ‘Telarañas’ de cables afean imagen urbana de Saltillo: La proliferación descontrolada de sistemas de televisión por cable, a lo que se suman antiguas y obsoletas instalaciones de telefonía y electricidad, generan un paisaje urbano plagado de “telarañas”.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡Se cumplió el deseo! Confirman a Belanova en Saltillo en el line up del Cactus Festival 2024: Los organizadores confirmaron que la agrupación de Jalisco será parte importante del evento musical que este año será el 28 de septiembre.

➔ ¡Por las medallas! Coahuilenses participarán en Campeonato Panamericano de Luchas Asociadas en Acapulco: Los atletas estatales Juan Carlos Lavat Cortés, Erwin Josué Vargas Martínez, Andrea Monserrat López Martínez buscarán poner a lo alto el nombre del estado.

➔ ¡Ya hay fecha! Confirman que el ‘Cactus Festival’ será el 28 de septiembre en Saltillo: El evento que confirmó doble escenario para alternar a los artistas en se segunda edición continúa compartiendo los nuevos cambios en la logística del evento.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Cuatro Ciénegas y la Nación Ndé

➔ AMLO empleó “una táctica preocupante e inaceptable”, responde The New York Times: El medio estadunidense reprochó el actuar del mandatario, pues destacó que actualmente van en aumento las amenazas contra periodistas.

➔ ¿Qué dice la carta ‘ultimátum’ que recibió AMLO de ‘The New York Times’ donde lo vinculan nuevamente con el narco en una nueva investigación?: Andrés Manuel López Obrador, reveló detalles de la investigación del The New York Times sobre presuntos nexos entre su campaña de 2018 y el narcotráfico

➔ INAI abre investigación de oficio a Presidencia por revelar información de periodista del NYT: Dicha investigación por los dichos del Presidente busca establecer si existen violaciones a la Ley General de Protección de Datos