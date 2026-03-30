¿Le das croquetas a granel a tu perro? ¡Cuidado!... Estos son los riesgos de salud y precauciones que debes tomar

A diferencia del alimento sellado, estas croquetas suelen permanecer expuestas durante días o semanas, lo que puede afectar su calidad. Aunque visualmente no presentan cambios evidentes, su composición puede deteriorarse con el tiempo.

En mercados y tiendas de mascotas, la venta de croquetas a granel se ha convertido en una alternativa habitual para miles de dueños de perros en México. Su precio accesible y disponibilidad inmediata las posicionan como una opción práctica, aunque no exenta de cuestionamientos.

“El riesgo no está en la croqueta, sino en su manejo y conservación”, coinciden especialistas en nutrición animal, quienes advierten que factores ambientales pueden alterar significativamente el producto.

RIESGOS REALES: CONTAMINACIÓN Y PÉRDIDA NUTRICIONAL

Uno de los principales problemas de las croquetas a granel es la exposición constante al aire, la humedad y el calor. Estas condiciones favorecen la degradación de nutrientes esenciales como grasas y vitaminas.

Además, investigaciones científicas han documentado la presencia de contaminantes en el alimento seco para perros. Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias detectó que más del 50% de las muestras analizadas presentaban crecimiento de hongos, mientras que todas contenían niveles detectables de micotoxinas.

Estas sustancias, como las aflatoxinas, pueden representar un riesgo para la salud animal, especialmente cuando el alimento ha sido almacenado de forma inadecuada.

“La contaminación por hongos y toxinas es un problema global en alimentos secos”, señala la investigación, subrayando la importancia del control en toda la cadena de suministro.

Algunos de los principales padecimientos al consumir croquetas a granel en mal estado son:

• Diarrea

• Dolor abdominal

• Babeo excesivo

• Fiebre

• Temblores

• Apatía

• Adormecimiento

• Sarpullidos

• Vómitos

FALTA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD

Otro aspecto relevante es la ausencia de información clara en productos vendidos a granel. Sin etiqueta visible, es difícil conocer datos clave como la fecha de caducidad, el lote o la marca original.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), conservar el alimento en su empaque original es fundamental para garantizar su seguridad y rastreabilidad en caso de fallas o contaminaciones.

Sin estos datos, identificar un problema sanitario o retirar un producto del mercado se vuelve más complejo, lo que incrementa la incertidumbre para los consumidores.

UNA DECISIÓN ENTRE COSTO Y SEGURIDAD

El uso de croquetas a granel continúa siendo una alternativa vigente, especialmente en contextos donde el factor económico es determinante. Sin embargo, el debate se mantiene entre accesibilidad y control de calidad.

Mientras algunos establecimientos implementan mejores prácticas de almacenamiento, la variabilidad en las condiciones sigue siendo un factor clave. La exposición prolongada, sumada a la falta de control, puede influir directamente en la salud de los animales.

En este escenario, la conversación sobre la alimentación de mascotas evoluciona hacia una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al manejo del alimento.

PRECAUCIONES AL USAR CROQUETAS A GRANEL

Ante este panorama, especialistas señalan que el uso de croquetas a granel requiere ciertas medidas básicas para reducir riesgos asociados al almacenamiento y manejo del producto.

Entre los principales cuidados destacan:

· Verificar que el alimento se conserve en recipientes cerrados

· Revisar olor, color y textura antes de servir

· Comprar en lugares con alta rotación de producto

· Evitar almacenar por largos periodos en casa

Asimismo, mantener las croquetas en condiciones adecuadas puede marcar la diferencia. “La frescura del alimento influye directamente en la salud digestiva del animal”, subrayan expertos, al insistir en la importancia del control desde el punto de venta hasta el hogar.