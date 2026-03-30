¿Le das croquetas a granel a tu perro? ¡Cuidado!... Estos son los riesgos de salud y precauciones que debes tomar

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 30 marzo 2026
    ¿Le das croquetas a granel a tu perro? ¡Cuidado!... Estos son los riesgos de salud y precauciones que debes tomar
    Estudios científicos y organismos internacionales advierten que el manejo y almacenamiento de croquetas puede afectar la salud de los perros, especialmente cuando se venden a granel. VANGUARDIA/ARCHIVO

Investigaciones revelan riesgos en croquetas a granel para perros, desde contaminación hasta pérdida nutricional por mal almacenamiento

En mercados y tiendas de mascotas, la venta de croquetas a granel se ha convertido en una alternativa habitual para miles de dueños de perros en México. Su precio accesible y disponibilidad inmediata las posicionan como una opción práctica, aunque no exenta de cuestionamientos.

A diferencia del alimento sellado, estas croquetas suelen permanecer expuestas durante días o semanas, lo que puede afectar su calidad. Aunque visualmente no presentan cambios evidentes, su composición puede deteriorarse con el tiempo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/hay-gato-encerrado-en-las-croquetas-para-tu-michi-segun-profeco-estas-son-las-marcas-mas-enganosas-y-daninas-para-tu-mascota-IC17373964

El riesgo no está en la croqueta, sino en su manejo y conservación, coinciden especialistas en nutrición animal, quienes advierten que factores ambientales pueden alterar significativamente el producto.

RIESGOS REALES: CONTAMINACIÓN Y PÉRDIDA NUTRICIONAL

Uno de los principales problemas de las croquetas a granel es la exposición constante al aire, la humedad y el calor. Estas condiciones favorecen la degradación de nutrientes esenciales como grasas y vitaminas.

Además, investigaciones científicas han documentado la presencia de contaminantes en el alimento seco para perros. Un estudio publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias detectó que más del 50% de las muestras analizadas presentaban crecimiento de hongos, mientras que todas contenían niveles detectables de micotoxinas.

Estas sustancias, como las aflatoxinas, pueden representar un riesgo para la salud animal, especialmente cuando el alimento ha sido almacenado de forma inadecuada.

La contaminación por hongos y toxinas es un problema global en alimentos secos”, señala la investigación, subrayando la importancia del control en toda la cadena de suministro.

Algunos de los principales padecimientos al consumir croquetas a granel en mal estado son:

• Diarrea

• Dolor abdominal

• Babeo excesivo

• Fiebre

• Temblores

• Apatía

• Adormecimiento

• Sarpullidos

• Vómitos

FALTA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD

Otro aspecto relevante es la ausencia de información clara en productos vendidos a granel. Sin etiqueta visible, es difícil conocer datos clave como la fecha de caducidad, el lote o la marca original.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), conservar el alimento en su empaque original es fundamental para garantizar su seguridad y rastreabilidad en caso de fallas o contaminaciones.

Sin estos datos, identificar un problema sanitario o retirar un producto del mercado se vuelve más complejo, lo que incrementa la incertidumbre para los consumidores.

UNA DECISIÓN ENTRE COSTO Y SEGURIDAD

El uso de croquetas a granel continúa siendo una alternativa vigente, especialmente en contextos donde el factor económico es determinante. Sin embargo, el debate se mantiene entre accesibilidad y control de calidad.

Mientras algunos establecimientos implementan mejores prácticas de almacenamiento, la variabilidad en las condiciones sigue siendo un factor clave. La exposición prolongada, sumada a la falta de control, puede influir directamente en la salud de los animales.

En este escenario, la conversación sobre la alimentación de mascotas evoluciona hacia una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al manejo del alimento.

PRECAUCIONES AL USAR CROQUETAS A GRANEL

Ante este panorama, especialistas señalan que el uso de croquetas a granel requiere ciertas medidas básicas para reducir riesgos asociados al almacenamiento y manejo del producto.

Entre los principales cuidados destacan:

· Verificar que el alimento se conserve en recipientes cerrados

· Revisar olor, color y textura antes de servir

· Comprar en lugares con alta rotación de producto

· Evitar almacenar por largos periodos en casa

Asimismo, mantener las croquetas en condiciones adecuadas puede marcar la diferencia. “La frescura del alimento influye directamente en la salud digestiva del animal”, subrayan expertos, al insistir en la importancia del control desde el punto de venta hasta el hogar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pro-plan-campeon-o-dog-chow-segun-profeco-estas-son-las-peores-marcas-de-croquetas-y-las-mas-daninas-para-tu-perro-IX6514486

DATOS CURIOSOS

· Más del 50% de muestras de croquetas analizadas en México presentaron hongos

· Todas las muestras del estudio contenían micotoxinas en distintos niveles

· Las aflatoxinas pueden afectar órganos como el hígado en animales

· El calor y la humedad aceleran la pérdida de nutrientes

· Mantener el alimento en su empaque original ayuda a identificar riesgos sanitarios

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alimentos
Mascotas
Perros

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales

Mery Ayup y sus litigios sin redes sociales
true

El que esté libre de culpa...
La falta de protocolos de seguridad y la laxitud regulatoria de la ASEA y la Marina no solo debilitan la confianza de posibles socios privados, sino que perfilan un conflicto en la próxima revisión del T-MEC.

Derrame en el Golfo afectaría inversión privada de Pemex y revisión del T-MEC
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en México sí se realizan búsquedas en campo de personas desaparecidas, en coordinación con colectivos y autoridades especializadas.

Sheinbaum: ‘Sí hay búsqueda en campo de personas desaparecidas’
El programa social Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) tiene como objetivo comatir el desempleo entre jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estén estudiando ni trabajando

Jóvenes Construyendo el Futuro integra personas con discapacidad con esta disposiciones
Conoce dónde está la Escalera Santa, los 28 peldaños que, según la tradición, subió Jesús ante Pilatos y por qué sigue siendo un símbolo de devoción.

¿Dónde está la Escalera Santa?... los 28 peldaños que subió Jesús para llegar a Pilatos
Argentina reabre el caso Trevi-Andrade tras nueva denuncia. Investigan trata, explotación infantil y posibles irregularidades judiciales.

Reabren caso contra el clan Trevi-Andrade en Argentina; denuncian trata, explotación infantil y esclavitud
La Nave Verde buscará repetir el resultado positivo ante Monclova.

Saltillo se alista para el Saraperos vs Acereros en el Madero