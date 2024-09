LFT: ¿Si no utilizas tu hora de comida puedes salir antes del trabajo?

Implicaciones de no tomar el descanso

A pesar de lo establecido por la ley, en muchas ocasiones los trabajadores no toman su descanso debido a la carga de trabajo, la presión laboral o la naturaleza de sus funciones. Esto plantea dudas sobre cómo se debe contabilizar ese tiempo dentro de la jornada laboral, especialmente si no se les permite salir de su lugar de trabajo.

De acuerdo al Artículo 64 de la LFT, el cual protege a los trabajadores en estas situaciones. Este artículo especifica que si el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante el tiempo de descanso o de comida, ese tiempo debe contarse como parte de la jornada laboral efectiva.

Artículo 64: “Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.”

¿QUÉ IMPLICA ESTO PARA EL TRABAJADOR?

En términos prácticos, si un trabajador no puede tomar su descanso o no puede salir del lugar de trabajo durante el mismo, ese tiempo se computa como tiempo trabajado. Esto significa que el trabajador no está obligado a extender su jornada laboral más allá del horario establecido para compensar el tiempo de descanso no tomado. Sin embargo, esto no quiere decir que el empleado pueda retirarse antes del fin de su jornada habitual.

En este caso, si un trabajador no ha podido salir a tomar su tiempo de comida o descanso, puede retirarse al final de su jornada laboral sin ningún problema. El empleador está legalmente obligado a reconocer ese tiempo como parte del horario normal de trabajo, lo que asegura que el trabajador no tenga que trabajar horas adicionales.

Esta disposición es especialmente relevante en sectores con alta carga laboral, como la industria manufacturera, el comercio o el sector servicios, donde los trabajadores a menudo se ven presionados para saltarse sus descansos con el fin de cumplir con las demandas laborales. La ley es clara en estos casos: el tiempo de descanso es una parte integral de la jornada laboral y debe ser respetado.

El Artículo 64 garantiza que los trabajadores no serán penalizados si no toman sus descansos debido a circunstancias ajenas a su control. Si el trabajador no puede salir del área laboral para tomar su pausa, esa fracción de tiempo debe considerarse como trabajo efectivo y computarse dentro de las horas laborales acordadas en su contrato.