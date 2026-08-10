Lista oficial de útiles escolares de la SEP en secundaria para el ciclo 2026-2027

A poco menos de un mes del regreso a clases, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027. Cabe destacar que esta lista es sugerida, solo se establece los materiales mínimos necesarios para el trabajo dentro del salón de clases y puede ayudar a los padres, madres de familia y tutores durante sus compras de útiles escolares, evitando gastos innecesarios, así como fomentará una mejor planeación al presupuesto familiar, ya que puede ser un golpe al bolsillo de los hogares mexicanos. Así como, es una lista de útiles escolares alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), es decir, dicho material busca apoyar al modelo educativo que impulsa el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la inclusión y la participación activa del alumnado en proyectos vinculados con su entorno.

¿QUÉ ÚTILES ESCOLARES PEDIRÁN EN SECUNDARIA? Los alumnos y alumnas han dejado las aulas de la primaria para el siguiente paso en la educación básica, la secundaria; por lo que no se trata de niños y niñas explorando su entorno, ahora son adolescentes entre 13 y 15 años de edad que obtienen conocimientos claves sobre su desarrollo intelectual y social para consolidar un perfil de egreso para contribuir con el desarrollo de las competencias para la vida que han trabajado desde Educación Preescolar. Su objetivo es profundizar en el pensamiento crítico, la lectura avanzada, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, entre ellos: el análisis de textos literarios, redacción de ensayos, géneros periodísticos e investigación, números con signos, álgebra básica, cálculo de áreas, estudio de las células, el cuerpo humano, materia y energía física y reacciones en química, comprensión del mundo antiguo y moderno, entorno social y político global, así como las leyes, derechos humanos, valores y convivencia en sociedad. El proceso de crecimiento en educación secundaria requiere mayor comprensión, asesoría y apoyo tutorial, ya que enfrenta diferentes situaciones en su tránsito a la vida adulta desde los cambios físicos y psicológicos, así como que ahora cada asignatura es impartida por un docente especializado. Esta lista abarca los tres grados escolares de la educación secundaria: • Un cuaderno para cada disciplina. El tipo de cuaderno será determinado por cada docente, de acuerdo con las necesidades del trabajo en el aula. • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo. • Una caja de lápices de colores. • Un juego de geometría • 50 hojas blancas. Para el desarrollo de las actividades relacionadas con los contenidos de vida saludable, educación física y artes, así como para las prácticas de laboratorio, las maestras y maestros podrán solicitar otros materiales de conformidad con los requerimientos pedagógicos y de común acuerdo con las familias, procurando en todo momento que esta solicitud no sea una carga económica para la familia. La SEP explicó que estos materiales permitirán desarrollar las actividades escolares cotidianas y representan los insumos mínimos para el trabajo en el aula.

SEP IMPULSA EL AHORRO Y LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES Uno de los aspectos que más destaca dentro de la publicación es el llamado a reutilizar los útiles escolares que aún se encuentren en buenas condiciones. La SEP considera que muchos materiales pueden aprovecharse de un ciclo escolar a otro sin afectar el desempeño académico de las y los estudiantes. “La lista corresponde únicamente a los materiales mínimos necesarios para las actividades escolares”, señala el documento oficial, al tiempo que precisa que el personal docente solo podrá solicitar recursos adicionales cuando sean indispensables para el desarrollo de proyectos específicos. La autoridad educativa también recordó que los libros de texto gratuitos continuarán siendo la herramienta principal de enseñanza en las escuelas públicas del país, complementados con otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano.

RECOMENDACIONES PARA NO ENDEUDARTE EN EL REGRESO A CLASES Tras los gastos vacacionales, el periodo de regreso a clases desafía la economía del hogar, pero abre la puerta para enseñar a niñas y niños el valor de la planeación financiera y el consumo consciente. 1.- Diagnostica antes de comprar Revisa con tus hijas o hijos los materiales del ciclo anterior. Libretas, lápices, colores, marcadores, tijeras, pegamento (...) identifiquen lo que se conserva en óptimas condiciones para su reutilización. Este ejercicio reduce los gastos inmediatos y enseña a valorar los recursos disponibles; además, involucra a las infancias en la toma de decisiones financieras. 2. Anticipa y compara opciones Comprar con antelación permite evitar el pago de sobreprecios, usuales en la víspera del inicio de clases. Evalúa alternativas entre diversos establecimientos, marcas y calidades. Aprovechar las ferias de útiles escolares locales te permitirá conseguir productos a menor costo. 3. Fomenta el cuidado de los útiles Mantener los útiles en buen estado garantiza que sirvan para el próximo año, generando un ahorro directo a largo plazo. 4. Separa necesidades de deseos La prioridad debe ser lo básico: libros, cuadernos y uniformes. Los artículos de moda pueden adquirirse más adelante. Enseña a tus hijas e hijos a distinguir lo indispensable de lo superfluo, habilidad clave para la madurez financiera. 5. Usa el crédito con responsabilidad Evalúa si realmente lo necesitas y si cuentas con la capacidad de pago para evitar el sobreendeudamiento. Analiza el Costo Anual Total (CAT), tasa de interés y comisiones. Bien utilizado, puede ser un apoyo; de lo contrario, puede comprometer tu estabilidad financiera.

LEE ESTO ANTES DE COMPRAR ÚTILES ESCOLARES • Compara precios: Busca el mismo producto o paquete escolar en distintos comercios electrónicos. • Verifica el precio final antes de pagar: Revisa lo que pagarás realmente; recuerda que se pueden incluir gastos de envío, comisiones o cualquier otro cargo adicional. • Consume de manera consciente: Evita comprar por impulso debido a mensajes de urgencia o descuentos llamativos. • Revisa las características del producto: Asegúrate de que las especificaciones de los artículos cumplan con lo solicitado por la institución educativa. • Lee los términos y condiciones: Revisa con atención las restricciones de las ofertas o promociones antes de finalizar la compra para conocer su alcance real. • Conserva evidencia: Guarda pruebas como capturas de pantalla de la oferta, las confirmaciones del pedido y los comprobantes de pago.

¿CUÁNDO REGRESAN A CLASES? Según el calendario difundido por la SEP, el regreso a las aulas será el 31 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzarán las actividades escolares en todo el país. Antes del inicio de clases, el personal docente contará con una semana adicional de actividades de organización y capacitación previo al inicio de clases durante el 24 al 28 de agosto, como parte de la preparación del nuevo ciclo escolar. El fin del ciclo escolar quedó programado para el 9 de julio de 2027, por lo que estudiantes y maestros desarrollarán sus actividades académicas durante poco más de diez meses, siguiendo la planeación establecida por la autoridad educativa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y la plataforma Concilianet para este tipo de quejas. El regreso a clases es un momento importante para estudiantes y familias, pero también es una oportunidad para ejercer tus derechos como consumidor. Nadie puede obligarte a pagar de más, ni mucho menos restringirte el acceso a la educación por no comprar en un lugar específico. Infórmate, compara y denuncia si es necesario. Recuerda que la educación no debe ser un negocio, sino un derecho.