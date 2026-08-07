Lista oficial de útiles escolares de la SEP para 3° y 4° de primaria para el ciclo escolar 2026-2027

El regreso a las aulas está cada vez más cerca, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027. Esto es solo una guía que estable los materiales mínimos necesarios para el trabajo dentro del salón de clases y puede ayudar a los padres, madres de familia y tutores durante sus compras de útiles escolares, evitando gastos innecesarios, así como fomentará una mejor planeación al presupuesto familiar, ya que puede ser un golpe al bolsillo de los hogares mexicanos. Cabe destacar que también está alineada con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), es decir, dicho material busca apoyar al modelo educativo que impulsa el aprendizaje colaborativo, el pensamiento crítico, la inclusión y la participación activa del alumnado en proyectos vinculados con su entorno.

¿QUÉ ÚTILES ESCOLARES PEDIRÁN EN 1° Y 2° DE PRIMARIA? En esta ocasión, tercero y cuarto año está conformado por alumnos de entre ocho y 10 años de edad; sus principales aprendizajes se centran en la lectura compleja y su comprensión, la escritura formal, el pensamiento matemático avanzado y el trabajo por proyectos comunitarios. Entre sus contenidos destaca la comprensión de textos, producción de relatos, uso de reglas ortográficas, expresión oral clara multiplicaciones, divisiones, fracciones sencillas, cuerpo humano, sistema locomotor, historia local, cuidado del medio ambiente, convivencia escolar, estilos de vida saludables, emociones y trabajo en equipo. Tercer grado • Dos cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma para borrar, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo • Una regla de plástico • Lápices de colores de madera • 50 hojas blancas Cuarto grado • Cuatro cuadernos de cuadrícula chica tamaño profesional • Un cuaderno de rayas tamaño profesional • Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar y lápiz adhesivo • Tijeras de punta roma • Una caja de lápices de colores de madera • Un juego de geometría • 50 hojas blancas

SEP IMPULSA EL AHORRO Y LA REUTILIZACIÓN DE MATERIALES Uno de los aspectos que más destaca dentro de la publicación es el llamado a reutilizar los útiles escolares que aún se encuentren en buenas condiciones. La SEP considera que muchos materiales pueden aprovecharse de un ciclo escolar a otro sin afectar el desempeño académico de las y los estudiantes. ”La lista corresponde únicamente a los materiales mínimos necesarios para las actividades escolares”, señala el documento oficial, al tiempo que precisa que el personal docente solo podrá solicitar recursos adicionales cuando sean indispensables para el desarrollo de proyectos específicos. La autoridad educativa también recordó que los libros de texto gratuitos continuarán siendo la herramienta principal de enseñanza en las escuelas públicas del país, complementados con otros materiales educativos elaborados por el Estado mexicano.

RECOMENDACIONES PARA NO ENDEUDARTE EN EL REGRESO A CLASES Tras los gastos vacacionales, el periodo de regreso a clases desafía la economía del hogar, pero abre la puerta para enseñar a niñas y niños el valor de la planeación financiera y el consumo consciente. 1.- Diagnostica antes de comprar Revisa con tus hijas o hijos los materiales del ciclo anterior. Libretas, lápices, colores, marcadores, tijeras, pegamento... identifiquen lo que se conserva en óptimas condiciones para su reutilización. Este ejercicio reduce los gastos inmediatos y enseña a valorar los recursos disponibles; además, involucra a las infancias en la toma de decisiones financieras. 2. Anticipa y compara opciones Comprar con antelación permite evitar el pago de sobreprecios, usuales en la víspera del inicio de clases. Evalúa alternativas entre diversos establecimientos, marcas y calidades. Aprovechar las ferias de útiles escolares locales te permitirá conseguir productos a menor costo. 3. Fomenta el cuidado de los útiles Mantener los útiles en buen estado garantiza que sirvan para el próximo año, generando un ahorro directo a largo plazo. 4. Separa necesidades de deseos La prioridad debe ser lo básico: libros, cuadernos y uniformes. Los artículos de moda pueden adquirirse más adelante. Enseña a tus hijas e hijos a distinguir lo indispensable de lo superfluo, habilidad clave para la madurez financiera. 5. Usa el crédito con responsabilidad Evalúa si realmente lo necesitas y si cuentas con la capacidad de pago para evitar el sobreendeudamiento. Analiza el Costo Anual Total (CAT), tasa de interés y comisiones. Bien utilizado, puede ser un apoyo; de lo contrario, puede comprometer tu estabilidad financiera.

LEE ESTO ANTES DE COMPRAR ÚTILES ESCOLARES • Compara precios: Busca el mismo producto o paquete escolar en distintos comercios electrónicos. • Verifica el precio final antes de pagar: Revisa lo que pagarás realmente; recuerda que se pueden incluir gastos de envío, comisiones o cualquier otro cargo adicional. • Consume de manera consciente: Evita comprar por impulso debido a mensajes de urgencia o descuentos llamativos. • Revisa las características del producto: Asegúrate de que las especificaciones de los artículos cumplan con lo solicitado por la institución educativa. • Lee los términos y condiciones: Revisa con atención las restricciones de las ofertas o promociones antes de finalizar la compra para conocer su alcance real. • Conserva evidencia: Guarda pruebas como capturas de pantalla de la oferta, las confirmaciones del pedido y los comprobantes de pago.

¿CUÁNDO REGRESAN A CLASES? Según el calendario difundido por la SEP, el regreso a las aulas será el 31 de agosto de 2026, fecha en la que concluirá el periodo vacacional de verano y comenzarán las actividades escolares en todo el país. Antes del inicio de clases, el personal docente contará con una semana adicional de actividades de organización y capacitación previo al inicio de clases durante el 24 al 28 de agosto, como parte de la preparación del nuevo ciclo escolar. El fin del ciclo escolar quedó programado para el 9 de julio de 2027, por lo que estudiantes y maestros desarrollarán sus actividades académicas durante poco más de diez meses, siguiendo la planeación establecida por la autoridad educativa.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cuenta con el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y la plataforma Concilianet para este tipo de quejas. El regreso a clases es un momento importante para estudiantes y familias, pero también es una oportunidad para ejercer tus derechos como consumidor. Nadie puede obligarte a pagar de más, ni mucho menos restringirte el acceso a la educación por no comprar en un lugar específico. Infórmate, compara y denuncia si es necesario. Recuerda que la educación no debe ser un negocio, sino un derecho.