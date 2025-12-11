Llega el frente frío 20 a México impulsado por una nueva Masa de Aire con temperaturas de -10 grados

El frente frío número 20 y su Gran Masa de Aire Frío cubrirán al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero de hasta los -10 grados, chubascos, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este jueves, el frente frío 20 se extenderá sobre el noreste de México, ocasionará fuertes rachas de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro y sureste del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo (centro y sur).

TE PUEDE INTERESAR: ¡Llegó el Monzón Mexicano!... ¿qué es y a qué estados afectará con fuertes lluvias e inundaciones?

Además, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Finalmente, persistirá ambiente frío a muy frío al amanecer, en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, y gélido en sierras de Chihuahua y Durango.

Se prevé que, durante la mañana del viernes, el frente núm. 20 adquiera características de cálido y se desplace hacia Texas, EUA., dejando de afectar al país.

En el periodo de pronóstico, canales de baja presión aunados al persistente ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, mantendrán la probabilidad de lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Durante el sábado, un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte y noreste de México, mientras que el domingo se desplazará sobre el golfo de México, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, incrementarán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida dicha península, pronosticándose durante el domingo, lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Así mismo, durante el domingo, la masa de aire polar asociada al frente cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, ocasionando descenso de las temperaturas en dichas regiones; además de evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Veracruz (sur), Tabasco y la península de Yucatán.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 6 y máxima de 22 grado, el viernes tendremos una máxima de 10 y una mínima de 24 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 22 y mínima de 9.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Michoacán (centro), Chiapas (este), Tabasco (centro y este), Campeche (este) y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y cuándo llega el frío?, serán 56 frentes fríos en esta temporada invernal

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.