‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’ tendrán números musicales en los Oscar

Parece que esta edición de los Premios Oscar recuperará la atención a las canciones originales para las películas, ya que este año contará con dos números musicales especiales dedicados a los nominados de este año, según dieron a conocer los productores de la ceremonia.

El productor ejecutivo y showrunner Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan anunciaron que el espectáculo contará con presentaciones dedicadas a las películas ‘KPop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’, dos de los fenómenos cinematográficos del año.

El segmento dedicado a la exitosa cinta de Sony reunirá a las intérpretes del grupo ficticio Huntr/x —Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami—, quienes cantarán el tema ‘Golden’, en una puesta en escena que combinará música en vivo con danza tradicional coreana para rendir tributo al folclore que inspira la historia de la cinta animada de Netflix.