‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’ tendrán números musicales en los Oscar

/ 10 marzo 2026
    ‘Kpop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’ tendrán números musicales en los Oscar
    Cita. El grupo ficticio Huntr/x interpretará el tema ‘Golden’ durante la ceremonia de los Premios Oscar. FOTO: ARCHIVO

Uno de los momentos más esperados será cuando Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami canten el tema ‘Golden’, en una puesta en escena que combinará música en vivo con danza tradicional coreana

Parece que esta edición de los Premios Oscar recuperará la atención a las canciones originales para las películas, ya que este año contará con dos números musicales especiales dedicados a los nominados de este año, según dieron a conocer los productores de la ceremonia.

El productor ejecutivo y showrunner Raj Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan anunciaron que el espectáculo contará con presentaciones dedicadas a las películas ‘KPop Demon Hunters’ y ‘Pecadores’, dos de los fenómenos cinematográficos del año.

El segmento dedicado a la exitosa cinta de Sony reunirá a las intérpretes del grupo ficticio Huntr/x —Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami—, quienes cantarán el tema ‘Golden’, en una puesta en escena que combinará música en vivo con danza tradicional coreana para rendir tributo al folclore que inspira la historia de la cinta animada de Netflix.

A DETALLE

Por su parte, el número musical de ‘Pecadores’ reunirá al protagonista Miles Caton junto al compositor Raphael Saadiq, quienes interpretarán la canción ‘I Lied to You’.

La puesta en escena incluirá además a la reconocida bailarina Misty Copeland, así como a músicos invitados como Eric Gales, Shaboozey, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Bobby Rush y Alice Smith, además de los coprotagonistas Buddy Guy, Jayme Lawson y Li Jun Li.

“Este año, nuestras presentaciones musicales están inspiradas en dos de los fenómenos culturales más poderosos del cine”, señalaron Kapoor y Mullan en un comunicado, destacando que los números buscan convertirse en homenajes cinematográficos que celebren la relación entre música y narrativa. (Con información de Reforma)

