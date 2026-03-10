Las noticias más importantes del 10 de marzo en México

CLIMA

➔ Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, caída de aguanieve, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ Afirma Sheinbaum que hay una baja de 44% de homicidios dolosos: De acuerdo con la mandataria, esta reducción representa 38 asesinatos menos cada día en comparación con los niveles que se tenían al comienzo de su gobierno

➔ Morena aprueba en comisiones dictamen de reforma electoral; 11 de marzo, votación en pleno: La oposición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sumó 39 votos en contra

➔ Brugada afirma que no habrá impunidad por colapso de edificio en San Antonio Abad; Fiscalía indaga: Clara Brugada advirtió que no habrá impunidad, mientras continúan los trabajos oficiales y las diligencias ministeriales

➔ Aureliano Hernández Palacios es designado como el nuevo titular de la ASF: El nuevo responsable de la ASF rindió protesta inmediatamente ante el Pleno, para ocupar el cargo a partir del 15 de marzo

➔ Tras el abatimiento de ‘El Mencho’, Sheinbaum activa estrategia en 61 municipios con obras y programas: El plan apunta a jóvenes, obra pública y coordinación tripartita, con evaluación prevista hacia finales de 2026

MUNDO

➔ ¿Cómo la guerra con Irán asesta otro golpe a la economía mundial?: Los importadores de energía, la mayor parte de Europa, Corea del Sur, Taiwán, Japón, India y China, recibirán un duro golpe por los precios más altos

➔ Catean el rancho ‘Zorro’, propiedad de Epstein, en Nuevo México; pudo ser usado para abuso y trata: La búsqueda es resultado de la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia

➔ En NY, FBI encuentra residuos de explosivos tras acusar a dos hombres por bombas: Los jóvenes presuntos responsables de 18 y 19 años se inspiraron en actos del grupo Estado Islámico, según autoridades estadounidenses

COAHUILA

➔ Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros: Autoridades de Coahuila y grupos empresariales gestionan la integración de proveedores locales en las obras ferroviarias que iniciaron en la zona de Derramadero

➔ Congreso de Coahuila aprueba reforma para fortalecer detección temprana de cáncer infantil: La modificación a la Ley Estatal de Salud busca priorizar acciones de prevención y vigilancia médica en niñas, niños y adolescentes

➔ Tec Saltillo investiga presuntas conductas inapropiadas, tras señalamientos en el 8M: Cada caso que ha sido reportado a la administración ha recibido seguimiento puntual, señala la institución

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: El partido se disputará en el Daikin Park y definirá las aspiraciones del conjunto mexicano de avanzar a los cuartos de final

➔ Fátima Bosh se defiende de pregunta incómoda en Harvard sobre su victoria en Miss Universo: “Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”

➔ Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6... ¿Regresará al Congreso?: Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas en el reality. Su salida reabre el debate sobre su regreso a la política y su licencia como diputado

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

➔ SEP resuelve si habrá clases el 16 de marzo para preescolar, primaria y secundaria en todo México: Se aproxima el primer puente del mes de marzo, en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez