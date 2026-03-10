Las noticias más importantes del 10 de marzo en México

/ 10 marzo 2026
    Las noticias más importantes del 10 de marzo en México
    Las noticias más importantes del 10 de marzo en México, por VANGUARDIA

Lo más relevante el día de hoy, bajo la cobertura de VANGUARDIA

CLIMA

Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México: Prepárese...temperaturas bajo cero, caída de aguanieve, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

Afirma Sheinbaum que hay una baja de 44% de homicidios dolosos: De acuerdo con la mandataria, esta reducción representa 38 asesinatos menos cada día en comparación con los niveles que se tenían al comienzo de su gobierno

Morena aprueba en comisiones dictamen de reforma electoral; 11 de marzo, votación en pleno: La oposición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) sumó 39 votos en contra

Brugada afirma que no habrá impunidad por colapso de edificio en San Antonio Abad; Fiscalía indaga: Clara Brugada advirtió que no habrá impunidad, mientras continúan los trabajos oficiales y las diligencias ministeriales

Aureliano Hernández Palacios es designado como el nuevo titular de la ASF: El nuevo responsable de la ASF rindió protesta inmediatamente ante el Pleno, para ocupar el cargo a partir del 15 de marzo

Tras el abatimiento de ‘El Mencho’, Sheinbaum activa estrategia en 61 municipios con obras y programas: El plan apunta a jóvenes, obra pública y coordinación tripartita, con evaluación prevista hacia finales de 2026

MUNDO

¿Cómo la guerra con Irán asesta otro golpe a la economía mundial?: Los importadores de energía, la mayor parte de Europa, Corea del Sur, Taiwán, Japón, India y China, recibirán un duro golpe por los precios más altos

Catean el rancho ‘Zorro’, propiedad de Epstein, en Nuevo México; pudo ser usado para abuso y trata: La búsqueda es resultado de la divulgación de millones de documentos del Departamento de Justicia

En NY, FBI encuentra residuos de explosivos tras acusar a dos hombres por bombas: Los jóvenes presuntos responsables de 18 y 19 años se inspiraron en actos del grupo Estado Islámico, según autoridades estadounidenses

COAHUILA

Buscan 200 empresarios de Coahuila y Nuevo León ser proveedores de construcción del Tren de Pasajeros: Autoridades de Coahuila y grupos empresariales gestionan la integración de proveedores locales en las obras ferroviarias que iniciaron en la zona de Derramadero

Congreso de Coahuila aprueba reforma para fortalecer detección temprana de cáncer infantil: La modificación a la Ley Estatal de Salud busca priorizar acciones de prevención y vigilancia médica en niñas, niños y adolescentes

Tec Saltillo investiga presuntas conductas inapropiadas, tras señalamientos en el 8M: Cada caso que ha sido reportado a la administración ha recibido seguimiento puntual, señala la institución

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026: El partido se disputará en el Daikin Park y definirá las aspiraciones del conjunto mexicano de avanzar a los cuartos de final

Fátima Bosh se defiende de pregunta incómoda en Harvard sobre su victoria en Miss Universo: “Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo”

Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos 6... ¿Regresará al Congreso?: Sergio Mayer fue eliminado de La Casa de los Famosos 6 tras tres semanas en el reality. Su salida reabre el debate sobre su regreso a la política y su licencia como diputado

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La leyenda del profesor Berrueto

SEP resuelve si habrá clases el 16 de marzo para preescolar, primaria y secundaria en todo México: Se aproxima el primer puente del mes de marzo, en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

