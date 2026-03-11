Tras 11 años desaparecido en Coahuila, Fiscalía identifica a hijo de 'El Rey del Cabrito'

México
/ 11 marzo 2026
    Tras 11 años desaparecido en Coahuila, Fiscalía identifica a hijo de 'El Rey del Cabrito'
    En febrero, estudios de laboratorio confirmaron que los restos hallados pertenecen al joven desaparecido desde abril de 2015 en Saltillo, Coahuila. VANGUARDIA

Pruebas de ADN confirman la localización de Alejandro Martínez Valdez, desaparecido en 2015, gracias a la colaboración entre las fiscalías de Coahuila y Nuevo León

Tras una vez desaparecido, Alejandro Martínez Valdez fue “localizado” por la Fiscalía General de Justicia.

A través de estudios forenses y análisis comparativos de genética, la autoridad estatal pudo establecer la identidad de Martínez Valdez, quien es hijo de Alberto Martínez, dueño de los restaurantes Rey del Cabrito.

TE PUEDE INTERESAR:Familia de Miguel Ángel Rojas, fallecido en AX Ceremonia, cuestiona intervención de funcionario en proceso

Una fuente alegada al caso informó que en el mes de febrero se obtuvieron los resultados de laboratorio que confirmaron que los restos óseos pertenecían al joven, reportado como desaparecido en abril del 2015, en Saltillo , Coahuila.

Añadió que desde ese entonces la familia interpuso la denuncia de la desaparición de la víctima en Coahuila, donde tenía su domicilio.

Las indagatorias iniciaron sin obtener resultados positivos sobre su desfile.

Fue hasta inicios de este año, aseguró el vocero, que las autoridades de Coahuila compartieron información con la Fiscalía de Nuevo León, quienes realizaron los análisis forenses que dieron como resultado la plena identificación del hombre.

A través de su cuenta de Facebook, Olga Martínez Valdez confirmó la identificación.

“Después de una vez años de búsqueda, de dolor, de esperanza que nunca se apagó... hoy podemos decir que encontramos a nuestro hermano Javier Alejandro Martínez Valdez”, dice la publicación.

“Han sido años muy difíciles para nuestra familia, años de preguntas, de lágrimas y de no rendirnos jamás”.

