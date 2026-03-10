México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El partido se disputará en el Daikin Park y definirá las aspiraciones del conjunto mexicano de avanzar a los cuartos de final
La selección de México enfrentará un partido decisivo ante Italia en el cierre de la actividad del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo que definirá si el conjunto tricolor avanza a la siguiente fase del torneo internacional.
El encuentro está programado para disputarse el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Daikin Park, en Houston, sede de los partidos correspondientes al Grupo B. Se espera una amplia presencia de aficionados mexicanos en las gradas, tal como ha ocurrido durante los encuentros previos del torneo.
El representativo mexicano llega a este compromiso con marca de 2 victorias y una derrota. En su debut superó con claridad a Gran Bretaña, resultado que le permitió comenzar con buen ritmo en el torneo. Posteriormente protagonizó uno de los marcadores más amplios del grupo al vencer 16-0 a Brasil, encuentro que finalizó antes de completar las nueve entradas debido a la llamada “regla de la piedad”.
Sin embargo, la primera derrota llegó frente a Estados Unidos, que actualmente lidera el sector. En ese encuentro, la diferencia se marcó durante la tercera entrada, cuando el conjunto estadounidense anotó cinco carreras que terminaron inclinando el marcador a su favor.
Con ese resultado, el panorama del grupo se mantiene abierto a falta de los últimos encuentros. Estados Unidos se ubica en el primer lugar con marca de 3-0, seguido por Italia con 2-0 y México con 2-1. Mientras tanto, Gran Bretaña (1-3) y Brasil (0-4) ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar.
El duelo entre estadounidenses e italianos también tendrá impacto directo en las aspiraciones mexicanas. Si Estados Unidos derrota a Italia, el equipo norteamericano avanzará como líder invicto del grupo y el partido entre México e Italia se convertirá en un enfrentamiento directo por el segundo boleto a los cuartos de final.
En cambio, si Italia logra vencer a Estados Unidos, México estará obligado a ganar para provocar un triple empate entre los tres equipos con récord de 3-1.
En ese escenario entraría en juego el sistema de desempate del torneo, que evalúa el porcentaje entre las carreras recibidas y los outs jugados a la defensiva únicamente en los partidos disputados entre los equipos involucrados, dejando fuera los resultados contra Brasil y Gran Bretaña.
El partido podrá verse en televisión abierta a través de Canal 9, mientras que en sistemas de paga estará disponible en TUDN y ESPN. En plataformas digitales, la transmisión estará disponible mediante Disney+.
Con el pase a los cuartos de final en juego, México afrontará un partido que podría marcar su continuidad en el torneo.