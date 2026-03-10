México vs Italia: horario, dónde ver y qué necesita la selección para avanzar en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La selección de México enfrentará un partido decisivo ante Italia en el cierre de la actividad del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en un duelo que definirá si el conjunto tricolor avanza a la siguiente fase del torneo internacional.

El encuentro está programado para disputarse el miércoles 11 de marzo a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en el Daikin Park, en Houston, sede de los partidos correspondientes al Grupo B. Se espera una amplia presencia de aficionados mexicanos en las gradas, tal como ha ocurrido durante los encuentros previos del torneo.

El representativo mexicano llega a este compromiso con marca de 2 victorias y una derrota. En su debut superó con claridad a Gran Bretaña, resultado que le permitió comenzar con buen ritmo en el torneo. Posteriormente protagonizó uno de los marcadores más amplios del grupo al vencer 16-0 a Brasil, encuentro que finalizó antes de completar las nueve entradas debido a la llamada “regla de la piedad”.