Llega la temporada de cucarachas a México... ¿cómo entran a tu casa y qué las atrae?

Con la llegada de los meses más cálidos del año, también comienza un fenómeno poco deseado en miles de viviendas: el aumento de la presencia de cucarachas. Estos insectos suelen aparecer con mayor frecuencia cuando las temperaturas suben y la humedad favorece su reproducción, lo que coincide con el inicio de la primavera en México.

La proliferación de estos insectos no solo genera incomodidad, sino también preocupación sanitaria, ya que pueden transportar bacterias y contaminar alimentos o superficies. Por ello, cada año especialistas en control de plagas alertan sobre la importancia de la prevención en el hogar.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado!... ¿Por qué no debes pisar una cucaracha?... estas son las enfermedades que pueden propagarse al hacerlo

“Las cucarachas buscan principalmente refugio, agua y alimento; si encuentran esas condiciones, se establecen rápidamente”, explican expertos en saneamiento ambiental, quienes señalan que la mayoría de infestaciones comienza por pequeños descuidos cotidianos.

POR QUÉ AUMENTAN LAS CUCARACHAS EN TEMPORADA DE CALOR

Las cucarachas son insectos altamente adaptables que se reproducen con mayor rapidez en ambientes cálidos y húmedos. Durante el invierno suelen permanecer ocultas en drenajes, grietas o zonas oscuras, pero con el aumento de temperatura salen en busca de comida y nuevos espacios para colonizar.

Otro factor que favorece su presencia es la urbanización. Las redes de alcantarillado, la acumulación de basura y la cercanía entre viviendas facilitan su desplazamiento de un lugar a otro, lo que explica por qué pueden aparecer incluso en hogares limpios.

Además, las lluvias tempranas o cambios bruscos de clima pueden obligarlas a salir de sus refugios naturales. En estos casos, los insectos buscan espacios interiores donde las condiciones sean más estables.

CÓMO ENTRAN A LAS CASAS Y QUÉ LAS ATRAE

Las cucarachas pueden ingresar a una vivienda por múltiples vías: tuberías, coladeras, grietas en paredes, puertas mal selladas o incluso bolsas y cajas provenientes del exterior. Su tamaño reducido les permite atravesar espacios mínimos.

Entre los principales factores que las atraen se encuentran:

· Restos de comida o migajas en superficies

· Basura acumulada o sin tapa

· Humedad en fregaderos y baños

· Alimentos almacenados sin sellar

· Desagües sin protección

“La prevención comienza eliminando lo que para ellas representa supervivencia: comida y agua”, señalan especialistas en control de plagas urbanas.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DATOS CURIOSOS SOBRE LAS CUCARACHAS

Para reducir el riesgo de infestación, las acciones más efectivas suelen ser hábitos de limpieza y mantenimiento del hogar. Sellar grietas, mantener secos los espacios húmedos y proteger desagües son medidas clave que disminuyen la probabilidad de ingreso.

Datos curiosos sobre las cucarachas:

· Existen más de 4,500 especies en el mundo, aunque pocas conviven con humanos.

· Pueden sobrevivir semanas sin alimento, pero solo días sin agua.

· Son insectos nocturnos, por lo que verlas de día puede indicar infestación.

TE PUEDE INTERESAR: La verdad sobre las cucarachas... ¡pueden transportar hasta 33 tipos de bacterias y causar serios problemas de salud!

Aunque su presencia genera rechazo, estos insectos forman parte del ecosistema urbano y su aparición estacional está relacionada principalmente con condiciones ambientales.

Cada año, el incremento de temperaturas marca el inicio de un periodo en el que la vigilancia doméstica se vuelve más relevante ante la llamada temporada de cucarachas