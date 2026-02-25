Cielo de fin de febrero 2026: alineaciones, Luna y planetas imperdibles

El cierre de febrero de 2026 traerá una serie de fenómenos astronómicos ideales para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno. Desde acercamientos visuales entre la Luna y planetas hasta una esperada alineación planetaria, los últimos días del mes ofrecerán oportunidades únicas para observar el firmamento, ya sea a simple vista o con ayuda de binoculares.

27 de febrero: Luna, Júpiter y Pólux

El 27 de febrero, la Luna, con aproximadamente un 80 por ciento de iluminación, se ubicará cerca de Júpiter y de Pólux, la estrella más brillante de la constelación de Géminis. Este fenómeno será visible a simple vista, aunque el uso de binoculares permitirá distinguir mejor el brillo de Júpiter y el tono amarillo-anaranjado característico de Pólux.

Júpiter, uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, destacará por su intensidad. Con un telescopio pequeño incluso será posible observar algunas de sus lunas principales, lo que añade atractivo a la jornada.