Cielo de fin de febrero 2026: alineaciones, Luna y planetas imperdibles
Luna, planetas y cúmulos brillarán al despedir febrero.
El cierre de febrero de 2026 traerá una serie de fenómenos astronómicos ideales para quienes disfrutan mirar el cielo nocturno. Desde acercamientos visuales entre la Luna y planetas hasta una esperada alineación planetaria, los últimos días del mes ofrecerán oportunidades únicas para observar el firmamento, ya sea a simple vista o con ayuda de binoculares.
27 de febrero: Luna, Júpiter y Pólux
El 27 de febrero, la Luna, con aproximadamente un 80 por ciento de iluminación, se ubicará cerca de Júpiter y de Pólux, la estrella más brillante de la constelación de Géminis. Este fenómeno será visible a simple vista, aunque el uso de binoculares permitirá distinguir mejor el brillo de Júpiter y el tono amarillo-anaranjado característico de Pólux.
Júpiter, uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, destacará por su intensidad. Con un telescopio pequeño incluso será posible observar algunas de sus lunas principales, lo que añade atractivo a la jornada.
28 de febrero: alineación de seis planetas
El evento más esperado llegará alrededor del 28 de febrero, cuando seis planetas (Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio) se alinearán en el cielo. Este fenómeno podrá apreciarse aproximadamente una hora después de la puesta del Sol, sobre el horizonte occidental.
Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio serán visibles a simple vista debido a su brillo. En cambio, Urano y Neptuno requerirán binoculares o un telescopio pequeño para identificarse con mayor claridad. Las alineaciones planetarias no implican que los planetas estén físicamente juntos en el espacio, sino que desde la perspectiva terrestre parecen ubicarse en una misma franja del cielo.
Ese mismo día, la Luna, con un 92 por ciento de iluminación, se observará cerca del Cúmulo del Pesebre en la constelación de Cáncer. Este cúmulo abierto, también conocido como M44, es visible con binoculares y representa un excelente complemento para la última noche astronómica del mes.
Cómo prepararte para la observación
Para disfrutar estos fenómenos astronómicos al cierre de febrero de 2026, se recomienda buscar un lugar con poca contaminación lumínica, revisar el pronóstico del clima y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos. Unos binoculares de buena calidad pueden marcar la diferencia sin necesidad de equipo profesional.
El cielo de febrero ofrece una oportunidad para reconectar con el universo y aprovechar noches despejadas antes de la transición hacia la primavera. Con fechas claras y objetos fáciles de ubicar, este cierre de mes promete ser uno de los más interesantes del calendario astronómico de 2026.