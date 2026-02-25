Propuesta de reforma electoral: ¿se acabarán los ‘pluris’?

De acuerdo con un documento difundido ayer por la Presidencia de la República, el cual contiene los elementos gruesos de la propuesta de reforma electoral que la presidenta Claudia Sheinbaum remitirá al Congreso de la Unión, el número de integrantes de la Cámara de Diputados seguirá siendo de 500, pero con una modificación relevante: se “eliminarían” las listas de plurinominales. El documento del Poder Ejecutivo hace énfasis en que los 500 miembros de la cámara baja se elegirían “por votación directa”. Sin embargo, se mantiene el esquema actual: 300 lugares de mayoría relativa (MR) que ocuparán quienes ganen la elección en cada distrito uninominal del país y 200 que se asignarán por el método de representación proporcional (RP). TE PUEDE INTERESAR: Presenta Sheinbaum su Reforma Electoral... adiós listas de partidos para plurinominales, se mantienen 500 diputados y 25% menos para elecciones Sin embargo, a diferencia de la regla actual, que implica asignar diputaciones a los partidos a partir de las cinco listas circunscripcionales -de 40 nombres cada una-, que estos registran ante la autoridad electoral, la propuesta presidencial plantea tres métodos distintos de asignación: 97 lugares a quienes, habiendo perdido la elección obtengan los mejores resultados; 95 más a través de una suerte de listas circunscripciones y los últimos 8 a mexicanos residentes en el extranjero.

La iniciativa de reforma electoral reduce 25 por ciento los gastos por elecciones. Mantiene la representación proporcional, pero se sustituyen las listas por elección directa; todos los candidatos serán elegidos por el pueblo. Así fortalecemos la democracia y cumplimos un... pic.twitter.com/2blaKZ6cqz — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 25, 2026

No queda claro cómo se establecería el orden de prelación y la ruta para asignar diputaciones a cada partido porque, hasta el cierre de este reporte, no se había difundido el documento que contiene la propuesta de reforma, es decir, las reglas precisas para la asignación de las 200 diputaciones de RP. TE PUEDE INTERESAR: Morena presiona por eliminar el fuero y PVEM, PRI y PAN advierten que frenarán la reforma electoral ¿Implicaría esta propuesta que se acaban los denominados “pluris”? En esencia no, porque la única diferencia real que se está planteando es que los partidos políticos ya no tengan la posibilidad de privilegiar perfiles en las listas de preferencia, es decir, que lleguen a ocupar una curul personas que no necesariamente hicieron campaña.

Destaca la reducción de 25 por ciento en el costo de elecciones, eliminación de listas plurinominales y facilitar el voto de mexicanos en el extranjero. pic.twitter.com/96hWfcEcYS — Gobierno de México (@GobiernoMX) February 25, 2026

Por otro lado es importante señalar que la “lista de preferencia” esencialmente seguiría existiendo, solamente que ahora se integraría de una forma diferente, pues a esta solamente tendrían acceso quienes compitan por el cargo en los 300 distritos y el que lleguen a ser diputados dependerá del número (o porcentaje) de votos que obtengan. Se trata, igual que la fórmula vigente, de un mecanismo de votación “indirecta” que dependerá, seguramente, de que el partido en cuestión, a nivel global, alcance un cierto porcentaje de votos para tener derecho a las diputaciones de RP. TE PUEDE INTERESAR: Morena respalda reforma electoral de Sheinbaum y afirma que busca austeridad y representación ciudadana Habrá que esperar a conocer el texto de la reforma para tener claros los detalles de cómo se asignarían ahora las diputaciones “pluris”... aunque ya no se les llame así.