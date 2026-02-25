Reforma electoral no impactará de forma inmediata en proceso de Coahuila: IEC

Luego de la presentación de la Reforma Electoral por parte del Ejecutivo federal, el presidente del Consejo del Instituto Electoral de Coahuila adelantó que, en caso de que la propuesta sea aprobada, no habrá cambios que impacten al proceso electoral en curso en el Estado, y dijo esperar que el Congreso analice adecuadamente los recortes presupuestales.

Fue durante su conferencia matutina que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer en 10 puntos específicos algunos de los detalles de lo que implicaría esta reforma, la cual será enviada para su discusión el próximo 2 de marzo al Congreso de la Unión.

Entre los puntos de la propuesta ejecutiva se estipulan cambios para la integración de diputados plurinominales federales en primera instancia, que en mayoría ahora serán acreedores de la curul a través de la votación que hayan obtenido, aunque no hayan sido ganadores.

La propuesta también establece recortes presupuestales a los recursos tanto del INE como de los órganos locales en un 25 por ciento y la eliminación de duplicidad de funciones.

La presentación de esta propuesta se realizó con base en la participación de expertos, consejeros del INE, consejeros de los OPLES, legisladores y autoridades de gobierno, a partir de la realización de al menos 63 audiencias públicas en todo el país, entre las cuales se registró la presencia del consejero presidente del IEC, Oscar Daniel Rodríguez.

Respecto a la propuesta, el consejero presidente del IEC anticipó que los cambios no serían aplicables para el proceso en curso, pues la Constitución indica que las reglas del proceso solo pueden ser modificadas antes de los 90 días de la jornada, por lo que ya no existen condiciones para que la reforma se ejecute para las elecciones del 7 de junio.

“No estaríamos en esta posibilidad. En caso de que se apruebe, los cambios se reflejarían al menos hasta 2027, o en las elecciones posteriores a ese año”, indicó.

Detalló que lo siguiente para que se ejecute la reforma, una vez aprobada, es que los congresos locales, como el de Coahuila, homologue algunos puntos, por ejemplo, en la integración del propio Congreso, pero existen otros lineamientos que se sentarán de forma constitucional.

Uno de los puntos presentados por el Ejecutivo este miércoles fue la eliminación de duplicidad de funciones entre los órganos, con lo que, de acuerdo con Oscar Daniel Rodríguez, el IEC absorbería, por ejemplo, tanto para elecciones locales como concurrentes, la organización de las casillas, la capacitación y selección de funcionarios de las mesas, misma que antes era ejecutada por el INE.

Además, detalló que ahora, para el IEC se eliminarían las facultades de implementar actividades de educación cívica, que quedarían, a partir de la reforma, entre las atribuciones del INE.

A inicios de este año, el Consejo General del IEC manifestó su inconformidad ante la reducción del presupuesto asignado para este año electoral, toda vez que algunas de las actividades quedarían comprometidas, y ahora la reforma contempla la reducción del 25 por ciento del presupuesto tanto para el INE como para los órganos locales.

Sobre este tema, Oscar Daniel Rodríguez dijo que, en las opiniones vertidas dentro de las audiencias, se solicitó que el presupuesto de ambos órganos fuera establecido a través de fórmulas constitucionales, pues la asignación desde el Legislativo y el Ejecutivo lo sujeta a manejos partidistas; sin embargo, esto no fue incluido.

“No me parece la mejor vía reducir el presupuesto. Hay cosas que pueden reducirse efectivamente, pero un impacto tan grande, creo que se debería analizar de forma más profunda. La propuesta que se hacía desde los OPLES y el INE era blindar el presupuesto de cuestiones políticas. Se pedía que hubiera una fórmula constitucional para no estar sujetos a la decisión del Ejecutivo o del Legislativo”, dijo.

Mencionó que, aunque esta es una reforma de gran calado, en realidad cada año se ejecutan cambios en el quehacer electoral del Estado, tanto por propuestas legislativas locales como por sentencias de tribunales, y hasta la fecha el IEC ha logrado ejecutarlas con buenos resultados en los procesos electorales.