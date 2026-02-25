México vence 4-0 a Islandia en Querétaro y fortalece su preparación rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana firmó una actuación convincente en el Estadio Corregidora de Querétaro al imponerse 4-0 a Islandia en duelo amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026. El equipo mostró intensidad desde el arranque y encontró en los futbolistas convocados de las Chivas de Guadalajara, así como en la experiencia de Jesús Gallardo, argumentos para inclinar el encuentro. El primer aviso fue de Brian Gutiérrez, quien al minuto 7 remató de cabeza tras un tiro de esquina, aunque su intento se fue por la izquierda. TE PUEDE INTERESAR: Revelan que ‘El Mencho’ ya tenía boletos para el Mundial 2026 México mantuvo la presión y, después de algunos intentos desde media distancia, abrió el marcador al 22’. Richard Ledezma apareció en el centro del área para conectar de cabeza un servicio de Armando “Hormiga” González y colocar el 1-0. Dos minutos más tarde, la sociedad volvió a rendir frutos. Al 24’, González se encontró un balón dentro del área y definió con la derecha desde muy cerca para ampliar la ventaja.

El delantero generó constantes faltas en campo contrario y obligó a la zaga islandesa a replegarse, incluso cuando fue sorprendido en un par de ocasiones en fuera de juego. Antes del descanso, México sostuvo el control territorial, con disparos de Marcel Ruíz y Érik Lira, mientras que Gallardo aportó profundidad por la banda izquierda, participando en centros y recuperaciones. Islandia intentó reaccionar con remates de Jóhann Gudmundsson y Ágúst Thorsteinsson, ambos contenidos por la zaga mexicana. En la segunda mitad, el ritmo no bajó. Armando González exigió al arquero con un disparo raso al 48’, tras asistencia de Gallardo. Brian Gutiérrez también se mostró insistente, con varios remates rechazados dentro del área. Al 59’, tras un tiro de esquina, Alexis Gutiérrez envió un centro preciso que Jesús Gallardo convirtió de cabeza para el 3-0, cerrando una actuación redonda del lateral del Toluca.

Gallardo, habitual en convocatorias desde procesos anteriores y consolidado incluso antes de la llegada de Javier Aguirre, no solo aportó en defensa, sino que sumó asistencia previa, centros constantes y presencia ofensiva que culminó con su gol. En el complemento, el cuerpo técnico dio minutos a Guillermo Martínez, Diego Campillo y Jesús Garza, mientras que Carlos Rodríguez estuvo cerca de ampliar la ventaja con un disparo de larga distancia al 67’. México administró la posesión hasta el final, ante una Islandia que movió piezas sin encontrar reacción. El dominio mexicano se amplió con el cuarto tanto de la noche, luego de que Brian Gutiérrez apareciera dentro del área para definir con la derecha, colocando el balón por bajo junto al poste izquierdo y decretando el 4-0 definitivo ante Islandia en el Estadio Corregidora. Más allá del marcador, el amistoso dejó conclusiones en distintas zonas del campo. La conexión entre Armando “Hormiga” González y Richard Ledezma ofreció movilidad y presión alta, mientras que Brian Gutiérrez se mostró participativo en generación de juego, insistiendo con disparos y asistencias en pelota parada.

El equipo mantuvo orden defensivo y redujo los espacios para los intentos islandeses en el tramo final. De esta manera, la Selección Mexicana de Fútbol cerró la noche en el Estadio Corregidora con una actuación sólida y sin sobresaltos, fortaleciendo su idea futbolística rumbo al Mundial 2026. El 3-0 ante Selección de fútbol de Islandia no solo suma confianza, sino que consolida a varios nombres en la carrera por un lugar definitivo en la lista mundialista.

