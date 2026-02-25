Trump y sus méritos inflados

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se atribuyó la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“También hemos eliminado a uno de los más siniestros cabecillas de los cárteles (del narcotráfico) como todos ustedes vieron ayer”, dijo al referirse al deceso del capo mexicano.

