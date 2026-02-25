Trump y sus méritos inflados

Monsi
por Monsi
25 febrero 2026
    Trump y sus méritos inflados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se atribuyó la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“También hemos eliminado a uno de los más siniestros cabecillas de los cárteles (del narcotráfico) como todos ustedes vieron ayer”, dijo al referirse al deceso del capo mexicano.

Temas

Narcotráfico
Relaciones Exteriores
Narcotraficantes

Personajes

Nemesio Oseguera Cervantes
