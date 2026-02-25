¿Ya tienes tu boleto? ‘El Malilla’ encenderá Saltillo con su reguetón mexa y un show de más de dos horas

Uno de los nombres que más resuenan desde hace meses en la cultura de la música urbana en español es El Malilla, quien ha demostrado que el reguetón mexa —como es conocido este género— se consolida cada día más. En charla con VMÁS, el cantante originario de Valle de Chalco se dijo emocionado de compartir no sólo su propuesta musical, sino la experiencia completa del show que presentó en el Palacio de los Deportes, en la CDMX, y que marcó el inicio de esta gira. “No es la primera vez, estoy muy feliz, muy emocionado, pero ahora llevamos el show completo, tal cual como en el Palacio: más de dos horas y media de reguetón, de perreo. La primera vez que fuimos a Saltillo estuvo muy perro; esta es la segunda, pero con el show completo”, expresó el artista urbano.

UN RÉCORD QUE INSPIRA Fernando se presentó ante sus fans como parte del line up de la Feria Saltillo 2025, dejando buen sabor de boca entre los asistentes y registrando el mayor aforo de visitantes ese día. “La primera vez que fui a Saltillo estuvo bien loco. Ahora regresamos el 11 de marzo al Parque de las Maravillas; me han dicho que es un lugar muy bonito. Estoy emocionado de llevar un poco de nuestra cultura de Ciudad y Estado de México hacia allá, pero ahora sí con un show bien nuestro”, comentó el intérprete de ‘Mami Tú’. Destacó que esta nueva etapa combina todas sus facetas sobre el escenario: desde la más romántica hasta la más intensa del perreo. “Quiero mostrar las distintas etapas y dejar claro que, si no estuvieron en julio pasado, ahora en marzo 2026 se den la vuelta y aprovechen”, invitó.

Sobre la reventa de boletos —tema que sonó fuerte durante su fecha en la capital— pidió a sus seguidores adquirirlos con anticipación y evitar malas experiencias. “Ahorita hay boletos disponibles a precio accesible. No quiero que pase lo de la Ciudad de México, que la reventa y los boletos carísimos. Mi gente de Saltillo, adquiéranlos con tiempo”, señaló.

¿QUÉ REPRESENTA ESTE TOUR? El cantante aseguró que esta gira simboliza felicidad y evolución. Además de su trabajo en el estudio, ha decidido profesionalizar aún más su proyecto tomando clases de canto. “Me volví artista porque el barrio y la gente lo quiso, pero ahora que estamos más establecidos quiero que perciban qué tipo de artista somos. Sí, soy del barrio, del reguetón, pero también tenemos una propuesta sólida”, afirmó.

DEL BARRIO A LOS GRANDES ESCENARIOS Sobre su presentación en el Coachella, recordó que fue uno de los momentos más importantes de su carrera. Compartió edición con figuras como Lady Gaga y Linkin Park, y destacó la presencia del público mexicano. “Había otros artistas mexicanos, pero nosotros fuimos el primer reguetonero mexicano en ese escenario. Ver banderas mexicanas y escuchar pura jerga mexicana fue inolvidable”, relató. Sin embargo, confesó que su show favorito hasta ahora ha sido el del Palacio de los Deportes.

PLANES A FUTURO Tras Saltillo, la gira continuará por varias ciudades del país, incluyendo una fecha en el Auditorio Banamex, en Monterrey, antes de cerrar en Chihuahua. Además, adelantó que a mediados de agosto arrancará el tour por Estados Unidos. En lo musical, prepara nuevos lanzamientos y colaboraciones, entre ellas temas con Luis R y Danna Paola. “Se viene mucha música hecha con el corazón y con muchas ganas”, aseguró.