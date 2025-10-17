Llegó la Venta Especial Liverpool 2025: ¿qué descuentos habrá del 17 al 19 de octubre?
Las ofertas se realizará del 17 al 19 de octubre en tiendas físicas y en línea, con ofertas en moda, tecnología, muebles y más.
La Venta Especial Liverpool 2025 se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre, ofreciendo promociones tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea, lo que permitirá a los consumidores aprovechar los descuentos sin importar si prefieren acudir a los locales o comprar desde casa.
Este evento forma parte de la estrategia de ventas de Liverpool para incentivar el consumo previo a la temporada de fin de año, brindando a los clientes la oportunidad de acceder a precios rebajados en miles de productos en distintas categorías.
QUÉ DESCUENTOS Y PROMOCIONES HABRÁ EN A VENTA ESPECIAL DE LIVERPOOL
Liverpool confirmó que los descuentos estarán disponibles en sectores como moda y calzado, juguetes, electrónica y tecnología, electrodomésticos de cocina y línea blanca, perfumería y cuidado personal, así como muebles y decoración. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
Lavado y secado: hasta 49% de descuento y 16 meses sin intereses.
Zapatos: hasta 25% de descuento.
Colchones: hasta 50% de descuento y hasta 13 meses sin intereses.
Muebles: hasta 40% de descuento y hasta 13 meses sin intereses.
Electrodomésticos: hasta 40% de descuento y hasta 6 meses sin intereses.
Laptops: hasta 20% de descuento.
Celulares: hasta 20% de descuento o hasta 20 meses sin intereses.
Tablets: hasta 20% de descuento.
Asimismo, algunas marcas premium contarán con promociones exclusivas que estarán disponibles tanto en tiendas como en la página web, lo que amplía las opciones para los compradores.
QUÉ BENEFICIOS HAY CON LA TARJETA LIVERPOOL
Los clientes que utilicen la Tarjeta Liverpool podrán acceder a meses sin intereses adicionales y puntos dobles, así como combinar promociones en algunos departamentos. Esto significa que un producto con un descuento base podría sumar beneficios bancarios o acumulación de puntos, incrementando el valor de la compra durante la Venta Especial.
Liverpool reiteró que este evento busca ofrecer una experiencia de compra competitiva y variada, fomentando la adquisición de productos en distintas categorías antes de la temporada alta de compras de fin de año.