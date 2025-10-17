Llegó la Venta Especial Liverpool 2025: ¿qué descuentos habrá del 17 al 19 de octubre?

Este evento forma parte de la estrategia de ventas de Liverpool para incentivar el consumo previo a la temporada de fin de año, brindando a los clientes la oportunidad de acceder a precios rebajados en miles de productos en distintas categorías.

La Venta Especial Liverpool 2025 se llevará a cabo del 17 al 19 de octubre , ofreciendo promociones tanto en tiendas físicas como en la plataforma en línea , lo que permitirá a los consumidores aprovechar los descuentos sin importar si prefieren acudir a los locales o comprar desde casa.

QUÉ DESCUENTOS Y PROMOCIONES HABRÁ EN A VENTA ESPECIAL DE LIVERPOOL

Liverpool confirmó que los descuentos estarán disponibles en sectores como moda y calzado, juguetes, electrónica y tecnología, electrodomésticos de cocina y línea blanca, perfumería y cuidado personal, así como muebles y decoración. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:

Lavado y secado: hasta 49% de descuento y 16 meses sin intereses.

Zapatos: hasta 25% de descuento.

Colchones: hasta 50% de descuento y hasta 13 meses sin intereses.

Muebles: hasta 40% de descuento y hasta 13 meses sin intereses.

Electrodomésticos: hasta 40% de descuento y hasta 6 meses sin intereses.

Laptops: hasta 20% de descuento.

Celulares: hasta 20% de descuento o hasta 20 meses sin intereses.

Tablets: hasta 20% de descuento.

Asimismo, algunas marcas premium contarán con promociones exclusivas que estarán disponibles tanto en tiendas como en la página web, lo que amplía las opciones para los compradores.